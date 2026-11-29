Farah El Bousairi sigue reinando en Europa. La boxeadora mallorquina defendió con éxito su título europeo del peso supermosca ante la británica Julia Lee en el pabellón Germans Escales de Palma de Mallorca, en una velada que reunió a cerca de 1.200 espectadores. La campeona se impuso por decisión unánime tras diez asaltos, confirmando su dominio continental y reforzando su candidatura para dar el salto al panorama mundial.

La cita contó con una destacada presencia institucional, incluida la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que presenció una nueva victoria de la púgil balear. Los jueces reflejaron la superioridad de El Bousairi en sus tarjetas con puntuaciones de 99-91, 99-91 y 98-92.

Julia Lee comenzó el combate con buenas sensaciones, utilizando su movilidad, velocidad y guardia zurda para dificultar el trabajo de la campeona. La británica trató de sorprender con sus desplazamientos y su iniciativa ofensiva, pero Farah El Bousairi supo adaptarse a las dificultades iniciales y fue creciendo a medida que avanzaban los asaltos.

La mallorquina encontró progresivamente la distancia, ajustó sus ataques y consiguió neutralizar las principales armas de su rival. Con el paso de los minutos, El Bousairi tomó el control del combate, imponiendo su ritmo, conectando con mayor precisión y sometiendo a Lee a una presión constante hasta dejar clara su superioridad sobre el ring.

La campeona, de origen marroquí y conocida como ‘La Reina Mora’, continúa ampliando su trayectoria con un nuevo triunfo de prestigio. Este cinturón europeo supone otro importante logro en su carrera, en la que ya cuenta con dos títulos continentales y dos campeonatos nacionales del peso mosca.

La victoria ante Julia Lee, que llegaba invicta a Palma con un récord de 5-0-1, supone además un golpe de autoridad para la boxeadora balear, que cierra un año sobresaliente y comienza a mirar hacia retos de mayor dimensión. El objetivo de Farah El Bousairi es dar el salto al escenario mundial y luchar por una oportunidad de disputar un título mundial.

En el otro combate profesional de la velada, el cubano William Scull (25-2, 11 KO), excampeón mundial del peso supermedio y residente actualmente en Baleares, protagonizó un contundente desenlace frente al colombiano afincado en Barcelona Leonard Carrillo (17-8, 16 KO).

El enfrentamiento, pactado a ocho asaltos en el peso supermedio, apenas tuvo recorrido. Carrillo arrancó con decisión, presionando a Scull y buscando llevar la iniciativa, pero el cubano respondió con una derecha recta que conectó de lleno y mandó a su rival a la lona. Scull consiguió el KO en el primer asalto, resolviendo el combate de forma contundente.

La velada en Palma dejó así dos victorias destacadas: la defensa europea de Farah El Bousairi, que sigue consolidándose como una de las grandes referencias del boxeo femenino continental, y el rápido triunfo por nocaut de William Scull, que volvió a demostrar su pegada en el peso supermedio.