El PSOE trina por no extenderse a Baleares la huelga indefinida de los profesores anti-Ayuso de la Comunidad de Madrid, y exige al Parlament respaldarla. Los socialistas instan por ello al Govern de Marga Prohens a garantizar, en el ámbito de sus competencias, el derecho de huelga, la libertad de expresión y abstenerse de implantar formularios o canales para no reclamar ni exigir la obligada neutralidad ideológica a los docentes.

Una huelga de los camisetas verdes con escaso seguimiento entre el personal docente, cuyo apoyo a los paros se ha desplomado desde la primera jornada y que solo mantiene la cúpula de los sindicatos de la enseñanza, ya que, según la Consejería de Educación, alrededor del 60% de los profesores docentes no ha hecho ni un solo día de huelga desde que arrancó el 14 de octubre.

Desde la Comunidad de Madrid se sostiene que el objetivo de los paros es sólo político, con el fin de agitar la calle de cara a las distintas elecciones que hay por delante.

Pero los socialistas de Baleares, en caída libre y en un ataque de melancolía, recuerdan en esta moción también el levantamiento político sindical de «las camisetas verdes» contra el Govern del PP de José Ramón Bauzá en la legislatura 2011-2015.

Unas movilizaciones con huelga indefinida incluida para boicotear el decreto de libre elección de lengua (TIL) que pretendía equilibrar el uso del español, catalán e inglés, para poner fin a la imposición del catalán en las aulas y que estuvieron marcadas por una marcada radicalidad en las protestas dentro y fuera de las aulas.

Un hecho que los socialistas de Baleares olvidan y aseguran por contra que «muchos docentes las llevaron a cabo en los centros con toda normalidad, como una forma pacífica y bien visible de defender la escuela pública”.

Por ello, los socialistas de las islas, aún dirigidos por Francina Armengol y con Iago Negueruela al frente del Grupo Parlamentario, defienden el derecho de los agitadores docentes a hacer propaganda y proselitismo de su causa política entre los alumnos, y el deber del Gobierno autonómico a callar y permitirlo.

«Cuando el poder político pretende decidir de qué se puede hablar en clase y anima a señalar a los docentes que hablan, nos hace retroceder hacia una manera de entender la escuela que el franquismo va a imponer durante décadas».

Por ello, aunque reconocen que la legislación educativa establece también el deber de neutralidad ideológica de los centros públicos, este deber lo entiende el PSOE de una manera peculiar a favor de los huelguistas porque «cuando una administración invita a denunciar supuestos casos de adoctrinamiento con criterios que dejan margen para señalar expresiones de apoyo a una huelga, favorece que docentes y equipos directivos acaben callando por miedo».