Arranca a baja velocidad para proteger su estructura sumergida el remolque a Cartagena con la quilla al sol del buque siniestrado en aguas de Ibiza que prevé llegar a puerto el próximo lunes.

El buque de salvamento Clara Campoamor se encarga del remolque acompañado de otro remolcador para auxiliarlo durante la travesía a una velocidad de entre uno y dos nudos. La inspección de todos los parámetros del casco y la flotabilidad es al parecer positiva y permanece estable, no detectándose por ahora contaminación.

El Ministerio de Transportes ha reiterado que la decisión de remolcar el Med Emre al puerto de Cartagena es «técnica, basada en los datos y análisis recopilados por las capitanías marítimas» y ha informado que el remolque ha comenzado ya, «por ahora, a muy baja velocidad por motivos de prudencia».

«La estructura del buque se comporta bien y no se aprecian cambios en calado ni flotabilidad», han señalado fuentes ministeriales, quienes han explicado que el puerto de Cartagena «es el único que reúne los requisitos técnicos para realizar los trabajos de extracción de la carga y reparación del buque para su posterior traslado a destino final».

El traslado responde al accidente marítimo que sufrió el buque el pasado 25 de noviembre y busca proteger la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino. A bordo permanecen unas 7.000 toneladas de carga y unas 160 toneladas de combustible.

Con la quilla al sol y casi toda su estructura bajo el agua, su parte más profunda se encuentra entre 27 y 29 metros por debajo de la superficie, por lo que el puerto de Cartagena, con hasta 40 metros de calado, es el que mejor reúne las condiciones necesarias para trabajar sobre el casco.

En concreto, «se trata de requisitos de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarios», han precisado las mismas fuentes.

Una vez en el puerto, las labores de extracción de la carga y del combustible van a llevar probablemente varias semanas porque no solo hay que extraer el combustible y la carga, sino que posteriormente habrá que adrizar el buque, colocarlo en situación de flotabilidad normal y prepararlo para el traslado y remolque a su destino final.

Se ha activado un grupo de coordinación y monitorización entre las distintas administraciones, coordinando los distintos planes activados en materia de prevención.

Este grupo está liderado por la directora general de la Marina Mercante, en base al Plan Marítimo Nacional, y cuenta con la participación de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Baleares, las delegaciones de gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Interior (Protección Civil) y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En ese sentido, tanto la Autoridad Portuaria de Cartagena como los organismos pertinentes de la Región de Murcia podrán monitorizar de manera conjunta cada avance.