Le piden a Flick que hable en castellano en las ruedas de prensa con una pregunta delirante: «No bebo cerveza…»
La rueda de prensa terminó con esta cuestión surrealista
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La rueda de prensa de Hansi Flick de este sábado previa al partido de Liga contra el Deportivo en Riazor terminó con una pregunta surrealista que obligó al entrenador del Barcelona a decir que no bebe cerveza. La cuestión estuvo relacionada con la petición de que el técnico germano comience a hablar castellano ante los medios de comunicación.
La polémica de las ruedas de prensa de Hansi Flick y el castellano sigue trayendo cola. El alemán lleva tres años dirigiendo al Barcelona y ofrece todas sus comparecencias en inglés. Ni una palabra en español.
Este sábado, un periodista le pidió que hablase en castellano. Pero formuló la pregunta con una invitación a que se tomase dos cervezas, parafraseando al entrenador de la Real Sociedad. La cara de Hansi Flick lo decía todo. Se rio, pero en realidad no le estaba haciendo mucha gracia que le tocasen ese tema y menos de esa manera.
«El entrenador de la Real Sociedad dijo hace más o menos un mes que ya sabía hablar castellano. Pero que no se atrevía a hacerlo en las ruedas de prensa porque le faltaba un poco más de soltura. Quizás con un par de cervezas se atrevería, dijo. ¿Usted está a este nivel? ¿Necesitaría un par de cervezas para hablar en castellano en una rueda de prensa?», preguntó el periodista.
«No bebo cerveza, así que no es ninguna opción», respondió Hansi Flick. Fue la última respuesta del entrenador del Barcelona en la sala de prensa. Tras ello, se marchó. Lo que no contestó es cuándo se atreverá a hablar en castellano ante los medios de comunicación. Quizás nunca.
🗣️ ¿Flick hablará castellano en rueda de prensa? «No bebo cerveza, así que no es una opción». https://t.co/egZ9NrUSB1
— laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 28, 2026
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