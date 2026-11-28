El Barcelona ha recuperado este sábado a Rodri y Christensen para la causa antes de viajar a A Coruña y enfrentarse al Deportivo en Liga. El danés ha superado sus últimas molestias y el mediocentro español se ha recuperado de la lesión que le ha tenido casi un mes fuera de los terrenos de juego. Bernal y Balde son baja para este domingo.

Buenas noticias para el Barcelona en su última sesión de entrenamiento previa al duelo de Liga contra el Deportivo de este domingo (16:15 horas) en Riazor. Hansi Flick recupera dos efectivos importantes que apuntan a entrar en la convocatoria para viajar a A Coruña.

Rodri, que ya entrenó con el grupo el pasado viernes, ha repetido este sábado con el equipo y está ya recuperado de la lesión que sufrió en el duelo de Champions contra el Aston Villa el pasado 3 de noviembre. Un regreso para el centro del campo culé. También se ha entrenado con normalidad Christensen y se suma a viajar a este partido de Liga.

Pero también recibe dos malas noticias en forma de bajas Hansi Flick para este partido. No se han entrenado ni Balde ni Bernal, y ambos no estarán ante el Deportivo este domingo. El lateral sufrió un esguince en su tobillo en Bakú y no se ha recuperado a tiempo. El centrocampista no jugó ante el Sabah y no entrenó el pasado jueves. Su baja también se confirma. Tampoco son baja Roony y Xavi Espart por lesión, y la de Fermín López por sanción.