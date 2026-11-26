El Barcelona goleó al Sabah el pasado miércoles en un partido en el que el cuadro blaugrana necesitó hacer muy poco para pasearse sobre el césped de Bakú. El cuadro de Azerbaiyán llegó a marcarle un gol al cuadro culé y Hansi Flick se lo tomó muy mal.

Corría el minuto 63 de partido, el Barcelona ganaba 0-4 en Bakú y el partido estaba sentenciado. Flick preparaba los cambios de Campos y Cancelo, ambos en la banda preparados, mientras el equipo bajaba una marcha. Fue en ese momento del encuentro cuando un fallo de la defensa culé permitió al Sabah marcar su gol del honor. El 1-4.

El enfado de Flick tras el gol del Sabah fue tremendo. Gritos, aspavientos, una patada a un balón y directo a tirar el abrigo contra el banquillo culé. No le hizo nada de gracia que su equipo se fuese del partido de esa manera a pesar de la goleada y concediese ese tanto.

Un Barcelona al que le cuesta un mundo dejar su portería a cero. Es una de las grandes obsesiones de Hansi Flick, no lo logró en Bakú en un encuentro propicio para ello y por eso el enfado fue tan grande. Las imágenes son claras. En los últimos nueve partidos de la entidad blaugrana en todas las competiciones, el equipo culé solamente ha dejado su portería sin recibir gol en uno de ellos. Contra el Aston Villa. De los últimos 14, solamente en dos. Cinco en toda la temporada.