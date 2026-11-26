La Policía Nacional junto a la Guardia Civil ha desarticulado este jueves a un grupo de narcotráfico que almacenaba 1.823 kilos de droga en zulos subterráneos en la desembocadura del Guadalquivir (Cádiz). La operación se ha saldado con 7 detenidos y once registros en viviendas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona.

La red contaba con una estructura logística que le permitía introducir, almacenar, custodiar y trasladar la droga a diferentes puntos de Europa. Aprovechaban las infraestructuras y los contactos que ya tenían del mantenimiento del cultivo de la marihuana y el tráfico marítimo de hachís para ampliar sus actividades de transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína.

Las pesquisas comenzaron cuando los agentes policiales interceptaron una furgoneta que transportaba 33 fardos de cocaína por la autopista AP-4, a la altura de Los Palacios (Sevilla). Los policías que seguían los movimientos del vehículo desde que salió de uno de los domicilios investigados coordinaron un dispositivo de vigilancia que terminó con su detención y el arresto del conductor, que era el único ocupante.

Esta captura aceleró el proceso de la siguiente fase de la operación, para evitar que el resto de integrantes pudieran destruir pruebas o escapar. Los agentes llevaron a cabo 11 registros simultáneos en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde fueron arrestadas otras seis personas.

Uno de los hallazgos más relevantes de los registros fueron dos zulos subterráneos construidos y acondicionados para ocultar la droga. En uno de ellos, los investigadores localizaron otros 20 fardos de cocaína con un embalaje idéntico al de los intervenidos en la furgoneta. El peso total de la droga fueron 1.823 kilos. Además, los agentes incautaron 171.300 euros en efectivo y 35,35 kilos de cogollos de marihuana, secos y envasados al vacío, preparados para su distribución.

También fueron intervenidos nueve vehículos, dos de ellos sustraídos, once motocicletas, una moto de agua y numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva. Entre el material localizado figuran armas de caza que permanecen pendientes de estudio.