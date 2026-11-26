El Ibex 35 inicia este jueves 26 de noviembre con un cambio de rumbo. Tras perder un 2% en la sesión anterior y registrar sus niveles más bajos desde junio, el índice español alcanza los 18.962,30 puntos en la apertura.

La recuperación sitúa al selectivo a menos de 40 puntos de la barrera psicológica de los 19.000, en un intento por frenar el deterioro bursátil de las últimas jornadas.

Solaria lidera los avances con un 4,29%, seguida de ArcelorMittal (+3,56%) y Banco Santander (+3,23%). Únicamente Cellnex y Telefónica arrancan en negativo, con retrocesos del 0,39% y del 0,09%, respectivamente.

La tregua en Wall Street impulsa las bolsas

El festivo estadounidense de Acción de Gracias, la recuperación parcial del Nasdaq del miércoles y unas medidas arancelarias estadounidenses menos perjudiciales de lo previsto favorecen el regreso de las compras.

El FTSE MIB italiano gana un 2,32%; el Euro Stoxx 50, un 1,97%; el DAX alemán, un 1,70%; el CAC 40 francés, un 1,41%, y el FTSE 100 británico, un 1,17%.

La publicación de las actas del Banco Central Europeo centrará la atención ante una posible subida de tipos en diciembre. El desafío del Ibex 35 será consolidar su recuperación y demostrar que el rebote puede tener continuidad más allá de una reacción puntual a las últimas pérdidas.