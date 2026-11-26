Los funcionarios encaran los próximos meses pendientes de una posible mejora salarial que, sumando distintos conceptos, puede llegar al 5%. Sin embargo, no toda esa subida se encuentra en la misma situación ni tiene el mismo grado de seguridad. Una parte procede de un compromiso anterior vinculado a la inflación y otra depende todavía de que se complete el trámite parlamentario necesario para que pueda aplicarse.

Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, ha querido hablar de ello y ha detallado cómo se compone ese porcentaje. Según señala, existe un 0,5% correspondiente a 2026 que considera garantizado por el acuerdo alcanzado previamente con los sindicatos. A ello se añadiría un incremento del 4,5% previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, aunque esta segunda parte todavía necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados.

Benito Barrionuevo, abogado laboralista: «Hay una subida salarial del 5% para los funcionarios»

«Hay una subida salarial del 5% para los funcionarios», explica Barrionuevo al abordar una cuestión que puede generar confusión si se mira únicamente la cifra final, ya que el porcentaje no corresponde a una subida única aplicada de golpe, sino a la suma de dos incrementos diferentes y vinculados a ejercicios distintos.

Por un lado está el 0,5% adicional relacionado con 2026. Por otro, el 4,5% anunciado para 2027. La diferencia entre ambos no está sólo en la fecha de aplicación. Según el abogado laboralista, el primero deriva de un acuerdo previo condicionado a la evolución de los precios, mientras que el segundo todavía debe superar un paso parlamentario antes de darse por definitivo.

De ahí que Barrionuevo insista en separar ambas cifras cuando se habla de la mejora salarial de los empleados públicos. El 5% puede servir para expresar el incremento acumulado previsto, pero no significa que todo el porcentaje esté ya aprobado en los mismos términos.

El 4,5% de 2027 todavía tiene que pasar por el Congreso

La principal cautela afecta al aumento del 4,5% previsto para el 1 de enero de 2027. Barrionuevo recuerda que la medida necesita ser refrendada por el Congreso de los Diputados y que ese trámite todavía no se ha completado. «Ojo, se necesita esta aprobación del Congreso», advierte al explicar la situación. Según detalla, el acuerdo deberá volver a someterse a aprobación en un plazo de 30 días. Hasta que ese procedimiento termine, no puede tratarse el 4,5% como una cantidad garantizada. Existe una previsión de subida, pero queda pendiente el paso necesario para que pueda desplegar sus efectos.

El contexto político añade incertidumbre al proceso. Barrionuevo señala que las elecciones del domingo, y una modificación de las mayorías parlamentarias podrían influir en la tramitación. Por ello, su explicación se centra en diferenciar entre lo que se ha anunciado y lo que ya puede considerarse consolidado. Para los empleados públicos, la diferencia resulta importante porque afecta a las expectativas sobre las nóminas de 2027. Aunque el incremento previsto sea del 4,5%, habrá que esperar a la aprobación parlamentaria antes de considerarlo cerrado y eso es algo que todavía no ha sucedido.

El 0,5% ligado a la inflación sí corresponde a 2026

La otra parte del incremento procede de un acuerdo anterior con los sindicatos. Ese pacto contemplaba una revisión salarial adicional si la inflación superaba el 1,5%. Según explica Barrionuevo, ese umbral ya se ha rebasado y por ello el 0,5% asociado a esa condición sí está garantizado. «Eso es porque sí que hay un 0,5 garantizado», señala el abogado laboralista. Este porcentaje corresponde a 2026 y no debe confundirse con el aumento que se plantea para el ejercicio siguiente. Se trata entonces de una revisión ligada a la evolución de los precios y prevista en el acuerdo salarial anterior que los funcionarios pueden dar por hecha.

La diferencia temporal es lo esencial. El 0,5% se vincula a 2026 y responde a una condición previamente pactada. El 4,5%, en cambio, se proyecta para comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027 y todavía debe superar el trámite del Congreso.

Qué supone la subida del 5% para los funcionarios

Cuando se habla de una subida salarial del 5%, la cifra puede dar la impresión de que todos los funcionarios van a recibir de forma inmediata ese porcentaje. Como ya hemos mencionado y como podemos ver en la explicación de Barrionuevo, se introduce un matiz importante ya que: se trata de sumar dos incrementos que tienen origen, calendario y situación jurídica diferentes.

En la práctica, los empleados públicos cuentan entonces con el 0,5% vinculado a 2026 por haberse cumplido la condición relacionada con la inflación. Pero el resto, ese 4,5% previsto para enero de 2027, continúa condicionado a la aprobación parlamentaria. Por ello, hasta que se complete ese trámite, conviene no dar por hecho el incremento completo. La referencia al 5% refleja el escenario previsto si ambas partes terminan aplicándose, pero actualmente sólo una de ellas está, según explica Barrionuevo, garantizada. La siguiente fecha clave será la votación del Congreso, que determinará si el aumento previsto para 2027 puede incorporarse finalmente a las retribuciones de los empleados públicos.