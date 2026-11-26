Comprar los regalos de Navidad con tiempo suele evitar más de un quebradero de cabeza, sobre todo cuando se trata de encontrar algo para tu novio y no tienes demasiado claro por dónde empezar. El problema es todavía mayor cuando responde que no necesita nada o cuando parece tener ya prácticamente de todo. En esos casos, el Black Friday que celebramos esta misma semana, puede ser toda una oportunidad para adelantar compras y pagar bastante menos.

Este año tenemos descuentos interesantes en tecnología, moda, deporte, zapatillas, relojes y perfumes, por lo que resulta relativamente sencillo encontrar opciones para gustos y presupuestos muy distintos. Algunos productos tienen incluso rebajas superiores al 40% y otros, aunque bajan algo menos, siguen siendo buenas compras pensando en Navidad. Toma nota entonces porque estos son algunos de los mejores regalos de Navidad para tu novio que puedes comprar más baratos durante el Black Friday 2026.

Sony WH-CH720N

Los auriculares Sony WH-CH720N son uno de los descuentos más llamativos de la selección que hacemos para que compres los mejores regalos para tu novio esta Navidad. Su precio baja de 150 a 69 euros en Amazon, lo que supone un ahorro del 54%. Incorporan cancelación de ruido, modo ambiente para escuchar lo que sucede alrededor y micrófonos integrados para llamadas. Además, son ligeros y cómodos, algo especialmente importante si se utilizan durante varias horas seguidas.

Amazon Kindle de 16 GB

El Kindle de Amazon también aparece con una rebaja importante, pasando de 170 a 90 euros. Cuenta con una pantalla de seis pulgadas sin reflejos, modo oscuro y una luz frontal más potente que permite leer con comodidad prácticamente en cualquier situación. Su batería puede durar hasta seis semanas y los 16 GB de almacenamiento permiten guardar miles de libros.

Fossil Nate

Para quienes prefieren los regalos más clásicos, el reloj Fossil Nate baja de 219 a 102 euros. Su diseño completamente negro le da un aspecto más sobrio y fácil de combinar, mientras que la caja de acero inoxidable de 50 milímetros aporta una presencia considerable en la muñeca. Incluye cronógrafo, movimiento de cuarzo y resistencia al agua hasta 100 metros. Puede funcionar tanto como reloj para el día a día como para ocasiones algo más arregladas.

Nike LD-1000

Las Nike LD-1000 también cuentan con una rebaja del 50%, pasando de 99,99 a 49,99 euros. Se trata de una reedición inspirada en un modelo de running de 1977, aunque ahora su estética retro está pensada principalmente para utilizarse como zapatilla urbana. Las tiendas en la web de Nike y tiendas deportivas como Privatesportshop.

New Balance 550

Las New Balance 550 se han convertido en uno de esos modelos que funcionan temporada tras temporada. Durante el Black Friday bajan de 140 a 70 euros, con un descuento del 50% en la web de la firma y en colores como el negro.

Beats Pill

El altavoz Beats Pill pasa de 170 a 95 euros. Cuenta con una batería de hasta 24 horas, resistencia al agua y al polvo gracias a su certificación IP67 y conexión USB-C. También puede utilizarse para cargar el móvil y permite emparejar dos unidades para conseguir sonido estéreo. Es una buena alternativa para quienes suelen escuchar música en casa, en reuniones con amigos o durante escapadas de fin de semana. Los podéis encontrar en Amazon.

Polar Grit X Pro

El Polar Grit X Pro es uno de los regalos más completos si tu pareja practica deporte con frecuencia. Su precio baja de 560 a 283 euros, con un descuento del 49%, en Amazon. Cuenta con cristal de zafiro, GPS integrado, resistencia al agua hasta 100 metros y hasta 40 horas de autonomía durante entrenamientos con seguimiento de frecuencia cardiaca. También analiza el sueño y la recuperación después del ejercicio.

Under Armour UA Halo Racer

Las zapatillas Under Armour UA Halo Racer bajan de 170 a 84,97 euros, prácticamente la mitad de su precio habitual. Incorporan espuma HOVR+ para mejorar la amortiguación y una mediasuela diseñada para proporcionar estabilidad durante la carrera. Disponibles en la propia web de Under Armour.

Ralph’s Club New York de Ralph Lauren

Los perfumes siguen siendo uno de los clásicos de Navidad, aunque no por ello tienen que resultar aburridos. Ralph’s Club New York de Ralph Lauren baja de 104 a 49,95 euros en su versión de 60 ml y en la web de Druni. Combina notas de grosella, mandarina verde, bergamota, geranio, sándalo y lavanda, dando como resultado un aroma intenso y pensado especialmente para la noche.

Dockers Ultimate Chinos

Y por último, los Dockers Ultimate Chinos se quedan en 50 euros frente a los 100euros habituales en la web de Dockers. Están confeccionados con tejido elástico en cuatro direcciones y llegan en marrón chocolate, uno de los tonos más presentes esta temporada.

Más regalos de Navidad para aprovechar durante el Black Friday

Además de estas opciones, hay otros regalos que también pueden merecer la pena si quieres aprovechar las rebajas y dejar resuelta parte de la Navidad con tiempo:

Reloj Casio Classic Square, por 62 euros.

Reloj Skagen Signature, por 76 euros.

Reloj Invicta Pro Diver 29176, por 86 euros.

ProIron chaleco lastrado, por 37 euros.

Puma Arizona Leo, por 77 euros.

Asics Gel-Kayano 14, por 119 euros.

Oura Ring 4, desde 265 euros.

Samsung Galaxy Tab A9+, por 183 euros.

En definitiva, comprar durante el Black Friday permite repartir el gasto navideño y evitar las prisas de diciembre. Además, cuando algunos descuentos se acercan o incluso superan el 50%, adelantar el regalo puede suponer una diferencia considerable en el presupuesto final.