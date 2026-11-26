¿Se gasta menos energía dejando la calefacción baja todo el día o apagándola cuando sales de casa? El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha respondido a esta pregunta a través de sus canales oficiales y los expertos también se han posicionado al respecto: ahorrarás más apagando la calefacción cuando no estás en casa y tiene una fácil explicación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para hacer un consumo responsable de energía durante este invierno.

Aunque algunas ciudades ya están rondando los cero grados cuando se marcha el sol, el próximo 21 de diciembre llegará de forma oficial un invierno que se espera duro a nivel energético. La baja situación de las reservas de gas en la Unión Europea, la tendencia alcista en los precios de la energía por la guerra de Irán y las temperaturas extremas que se esperan en los próximos meses han hecho que desde Europa hayan mandado un aviso a los ciudadanos en lo que respecta al consumo responsable de energía.

En España, la situación será aún más complicada, ya que a esta subida de precios se tiene que aplicar un incremento del 20% de la factura de la luz y el regreso del IVA del 21% en el coste de la energía. Así que de cara a este invierno los españoles tendrán que hacer ejercicios de ingeniería financiera con respecto al uso de la clasificación que, según informa el MITECO, es «la principal consumidora de energía de los hogares españoles». «Un detallado estudio realizado en 600 hogares españoles concluía recientemente que la calefacción es responsable del 63% del consumo energético», informó en un comunicado publicado a través de su página web.

Expertos hablando sobre la calefacción a la baja todo el día

¿Se gasta menos energía apagando la calefacción o dejándola a una temperatura baja durante todo el día? Desde este órgano del Gobierno también han respondido a esta pregunta citando un artículo publicado en el blog del Programa Hogares Verdes. «La opinión de los expertos es unánime: se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o al ausentarnos de casa que manteniéndola encendida», informan en la página oficial del MITECO.

«La razón es sencilla: mantener una temperatura dada en el hogar (por ejemplo, 20°C) exige un aporte continuo de energía, ya que la vivienda tiene pérdidas de calor, a través de los muros, ventanas o techos, que hay que compensar. Esta energía que el sistema debe aportar para mantener una temperatura dada será mayor cuanto más frío haga en el exterior… y cuanto peor aislada esté la vivienda», informan en la página del MITECO.

«Sin embargo, a medida que la casa se enfría, las pérdidas de calor se reducen, ya que la diferencia de temperatura entre interior y exterior es menor. Cuando se apaga la calefacción, el sistema deja de gastar energía para compensar las pérdidas de calor. Y la energía que se deja de gastar es más que la que se necesita para recuperar la temperatura», dejan claro estos expertos en eficiencia energética.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús Morán Morán (@soyjesusmoran)

Jorge Morales de Labra, un ingeniero experto en la materia, incluso ha calificado de «bulo» estas afirmaciones, aplicando el mismo criterio que el MITECO. Este profesional de la materia recomienda ajustar el encendido a los horarios reales de la casa y evitar que sigan trabajando los aparatos cuando no hay nadie en casa. Esta práctica puede tener algo más de sentido en los nuevos aparatos de aerotermia que funcionan mejor con temperaturas estables o suaves.