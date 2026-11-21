Ahora que parece que el frío sí que empieza a notarse en gran parte de España, puede que pensemos no sólo en encender la calefacción, sino también en subirla algunos grados. Pero en ocasiones, parece que eso no es suficiente debido a que sin que nos demos cuenta, algunas zonas de la casa cuelan el aire exterior, provocando que la sensación térmica sea peor de lo que debería. Y una de las más habituales se encuentra en el cajón de la persiana. Con los años puede perder aislamiento, acumular suciedad o dejar pequeños huecos por los que entra aire frío e incluso humedad.

Por eso, una solución sencilla que cada vez recomiendan más interioristas y especialistas en climatización y aislamiento doméstico consiste en colocar un rollo térmico reflectante dentro del cajón. Una solución que no exige cambiar toda la persiana ni realizar una obra complicada y, en muchos casos, puede hacerse en casa con herramientas básicas. La clave está en colocarlo bien para que aisle sin interferir en el movimiento de las lamas.

Expertos en climatización: para eliminar el frío lo mejor es aislar el cajón de la persiana

Las ventanas modernas cuentan con cristales dobles, perfiles aislantes y sistemas pensados para reducir la pérdida de temperatura. Sin embargo, el cajón de la persiana no siempre tiene el mismo nivel de protección. Está situado sobre la ventana, alberga el eje y las lamas enrolladas y, con el paso del tiempo, puede acabar convirtiéndose en una vía de entrada de aire.

El problema suele notarse sobre todo en otoño e invierno. Aunque la calefacción esté encendida, cerca de la ventana puede sentirse una corriente fría o una bajada de temperatura. Y en algunas viviendas también aparece humedad. Eso no significa necesariamente que haya que sustituir la persiana completa ya que si el cajón está en buen estado y no presenta daños graves, mejorar su aislamiento puede ser suficiente.

Un rollo térmico reflectante puede ayudar a frenar la entrada de frío

La solución consiste en colocar un material aislante dentro del propio cajón. En concreto, se aconseja el uso de rollo térmico reflectante que se vende habitualmente en ferreterías y tiendas de bricolaje y que está pensado para reducir el paso del frío y del calor. Antes de instalarlo, hay que abrir la tapa del cajón, que ependiendo del modelo, puede ir encajada a presión o sujeta con tornillos. Una vez abierta, conviene limpiar bien el interior porque es una zona donde se acumulan polvo y restos con bastante facilidad.

Para ello, una bayeta ligeramente humedecida puede ser suficiente para retirar la suciedad y también se puede recurrir a vinagre de limpieza si el interior está especialmente sucio. Lo importante es dejar la superficie lo más limpia posible antes de colocar el material aislante.

Cómo colocar el rollo sin bloquear la persiana

La parte más importante está en la forma de instalarlo. El rollo térmico no debe quedar pegado de cualquier manera porque podría rozar con las lamas y dificultar la subida o bajada de la persiana. La recomendación es darle una ligera forma de C. De esta manera, el material rodea parcialmente las lamas enrolladas y ayuda a aislar el hueco sin meterse en su recorrido. No hace falta apretarlo demasiado. Lo importante es que cubra bien la zona interior del cajón y, al mismo tiempo, deje espacio suficiente para que el mecanismo siga funcionando con normalidad.

Una vez colocado, se vuelve a cerrar la tapa y es aconsejable hacer una prueba. Bastará con subir y bajar la persiana varias veces y así podremos comprobar enseguida si el rollo está bien asentado o si roza con alguna pieza. Si se nota resistencia, ruido o cualquier dificultad, habrá que abrir de nuevo y recolocarlo.

También puede ayudar durante los meses de verano

El aislamiento no sirve únicamente para el invierno. El mismo material puede ayudar a reducir la entrada de calor cuando suben las temperaturas. Eso convierte al cajón de la persiana en un punto interesante para mejorar el confort de la vivienda durante todo el año. Está claro que no sustituye a un buen cerramiento ni soluciona todos los problemas térmicos de una casa, pero puede reducir esas corrientes localizadas que hacen que una habitación parezca más fría de lo que realmente está. Y en viviendas antiguas, donde los cajones no cuentan con aislamiento moderno, la diferencia puede notarse más.

Cuándo el rollo reflectante no es suficiente

No todos los problemas se solucionan con aislamiento casero. Si el cajón está muy deteriorado, presenta grietas importantes o deja pasar agua cuando llueve, el problema ya no es simplemente térmico. En esos casos conviene revisar la persiana con más detenimiento y consultar a un profesional. Las filtraciones de agua pueden indicar daños en el cajón, en el sellado exterior o incluso en otros elementos de la fachada así que olocar un rollo reflectante encima no resolverá el origen del problema.

La solución funciona cuando el cajón está estructuralmente bien y lo que se busca es reforzar su aislamiento. Si hay humedades persistentes, goteras o piezas rotas, lo más adecuado es reparar primero esas averías y después mejorar la protección térmica. Para muchas viviendas, sin embargo, este pequeño ajuste puede marcar una diferencia apreciable. Un cajón mejor aislado reduce corrientes, limita la pérdida de temperatura y ayuda a que el calor interior se conserve durante más tiempo sin necesidad de depender únicamente de la calefacción.