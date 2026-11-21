Encontrar personal se ha convertido en un problema serio para muchos negocios de hostelería. Es lo que le ocurre precisamente a Plácido, propietario de un asador en Galapagar, en Madrid, cuya situación se ha complicado hasta el punto de que necesita incorporar de golpe a seis trabajadores. Busca camareros y cocineros y asegura que podría contratarlos prácticamente de inmediato si aparecieran candidatos preparados. El sueldo, según explica, puede llegar a los 2.000 o incluso 2.200 euros brutos al mes, una cifra que considera suficiente para atraer profesionales con experiencia. Sin embargo, las vacantes siguen sin cubrirse.

El problema, según contó en un reportaje que hizo el programa de Antena 3, Espejo Público, no está únicamente en el dinero ya que muchos desean poder tener un turno que no sea partido, una jornada que vaya de lunes a viernes y vacaciones durante los meses de verano, precisamente el periodo en el que es temporada alta en la hostelería. Plácido reconoce esa dificultad y admite que cada vez cuesta más formar y retener a los empleados. No es el único. Otros propietarios, camareros y cocineros cuentan experiencias parecidas y describen una situación en la que encontrar trabajadores estables se ha convertido en todo un reto.

Plácido tiene un bar en Madrid y no encuentra personal

En el restaurante de Plácido falta personal. Así lo ha explicado a las cámaras del programa que presenta Susanna Griso, ya que necesita cubrir seis puestos entre cocina y sala y asegura que, si ahora mismo entraran seis personas buscando trabajo y con la preparación necesaria, las contrataría en el momento. No habla de salarios especialmente bajos. «Puedo pagar 2.000 o 2.200 euros brutos perfectamente a una persona que esté capacitada», explica. Aun así, las ofertas no terminan de traducirse en nuevas incorporaciones.

Para Plácido, la principal dificultad aparece cuando se habla del horario. La hostelería funciona precisamente cuando gran parte de los demás trabajadores están descansando: comidas, cenas, fines de semana y temporada alta. Ahí empieza el gran problema para encontrar gente dispuesta. «El horario es un gran problema porque el turno partido no gusta», reconoce. También se encuentra con candidatos que quieren tener su mes de vacaciones en verano, algo que en su negocio resulta especialmente complicado porque coincide con los meses de más trabajo. La consecuencia es que, aunque el sueldo pueda encajar, no siempre ocurre lo mismo con las condiciones de tiempo.

El turno partido y los fines de semana complican las contrataciones

La situación que describe Plácido se repite en otros establecimientos madrileños. Luisma, propietario de otro local, explica que también incorporaría trabajadores si los encontrara, pero asegura que muchos candidatos llegan con unas condiciones muy concretas. Algunos quieren librar los fines de semana, otros buscan únicamente jornadas de lunes a viernes y también hay quienes prefieren trabajar sólo por las mañanas. Para un negocio de hostelería, adaptar todos los turnos a esas preferencias no siempre resulta posible.

Miguel que también participó en el reportaje, lleva cuatro décadas trabajando como cocinero y conoce bien lo que supone este tipo de empleo. Su diagnóstico es sencillo: «El sueldo no está mal, pero al ser horarios duros no todo el mundo quiere». Verónica, que también trabaja en cocina, cuenta que los turnos son de ocho horas y que cuando hay que quedarse más tiempo esas horas se pagan. Desde su experiencia, el problema está en encontrar personas dispuestas a asumir el ritmo del trabajo. Ella lo resume de una manera todavía más directa: «La gente quiere dinero, pero no quiere trabajar».

«Formas a una persona y cuando ya es profesional se va»

A la dificultad de contratar se suma otra que Plácido considera especialmente frustrante: conseguir que los trabajadores se queden. Formar a alguien desde cero requiere tiempo y experiencia. Según cuenta, una persona puede tardar alrededor de un año en aprender bien el oficio y desenvolverse con soltura dentro del restaurante. El problema aparece cuando, después de ese proceso, decide marcharse.

«Cuesta formar a una persona que tarda un año en ser profesional y, cuando ya la tienes formada, se va», lamenta. La competencia por encontrar empleados ha llegado, según asegura, hasta el punto de que algunos empresarios preguntan directamente a trabajadores de otros establecimientos cuánto cobran y qué horario tienen para intentar llevárselos. «Les preguntan cuánto ganan, qué horario hacen, yo te pago tanto… es mercadeo total», explica. Para un negocio que ya tiene problemas para completar la plantilla, perder a una persona formada supone volver a empezar de nuevo.

Los trabajadores también hablan de horarios exigentes

Los testimonios de quienes están detrás de la barra o dentro de la cocina ayudan a entender por qué resulta difícil mantener determinadas plantillas. Maite, camarera, explica que en su caso, entra las 14:00 horas y se queda hasta el cierre, lo que supone trabajar unas nueve o diez horas, incluyendo además que trabaja todos los fines de semana.

En definitiva, el sueldo importa para muchos trabajadore, pero también lo hace poder organizar la vida fuera del trabajo. Plácido sigue necesitando seis personas. Puede pagar hasta 2.200 euros brutos a quienes estén preparados, pero reconoce que eso ya no basta por sí solo para llenar una plantilla. Entre los turnos partidos, los fines de semana y las vacaciones en temporada alta, encontrar trabajadores dispuestos a quedarse se ha convertido en uno de los mayores problemas de su negocio.