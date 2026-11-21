En plena noche de julio, un incendio empezó a extenderse en el estado de Washington, en Estados Unidos. El primer aviso viajó por una radio de bomberos llena de interferencias. Una inteligencia artificial lo captó en menos de 30 segundos.

La herramienta usa Gemini, la IA de Google, y la ha desarrollado un equipo de la compañía para Watch Duty. Es una app de alertas de incendios forestales sin ánimo de lucro. La llevan bomberos, operadores de emergencias y otros profesionales de primera intervención, en activo y jubilados.

Google lo ha contado el 20 de noviembre en su blog oficial. La herramienta limpia el ruido de esas radios y convierte la jerga de los bomberos en texto que se puede buscar.

Radios analógicas con décadas

El problema de partida es muy antiguo. Según Google, en buena parte de Estados Unidos el primer aviso de un incendio nuevo viaja aún por radio. Son equipos VHF analógicos con décadas de uso.

En esas transmisiones se mezclan motores, viento y estática. Encima, la jerga táctica se dice a toda velocidad. Entender lo que pasa no es fácil.

Los informadores voluntarios de Watch Duty vigilan a mano hasta 20 canales. Si nadie estaba atento en ese momento, un aviso podía pasar sin que nadie lo oyera.

Seis meses dentro de la app

Para cambiarlo, un equipo de ingenieros e investigadores de Google trabajó seis meses a tiempo completo dentro de Watch Duty. Lo hizo sin cobrar, a través de un programa de Google.org, el brazo filantrópico de la compañía.

Para construir la herramienta, el equipo usó más de 20.000 horas de grabaciones antiguas de radio. El objetivo era doble: quitar la estática y traducir el vocabulario propio de los bomberos a un texto limpio.

Así, los voluntarios se ahorran la carga extra de descifrar el audio. Pueden dedicarse a comprobar cada incidente y a sacar las alertas.

Muchos menos errores

Google da varias cifras de lo que ha conseguido la herramienta. Con el audio degradado de esas radios, la tasa de palabras mal transcritas ha bajado del 38 % al 22,34 %.

Cada día transcribe más de 200 horas de conversaciones de radio, sacadas de unos 400 canales activos. Según la compañía, se ha diseñado y probado para manejar más de 10.000 canales a la vez.

Hay zonas sin otro sistema automático para detectar avisos. Allí, los informadores reciben ahora una señal en menos de 30 segundos.

La opinión de los voluntarios también ha cambiado. Su satisfacción con las herramientas de transcripción de radio ha pasado del 35,3 % al 92,3 %.

La primera alerta de madrugada

La prueba de fuego llegó en julio de 2026 con el llamado Railroad Fire. Fue un incendio rápido que empezó de noche en el estado de Washington.

El primer aviso de la central del 911 salió por la radio local de bomberos. La herramienta lo transcribió desde el audio con ruido y lo marcó en menos de 30 segundos.

Ese margen dio tiempo al equipo de Watch Duty para verificar el fuego y lanzar una alerta crítica. Este aviso salta incluso con el modo No molestar activado. Según Google, ayudó a los vecinos a salir antes de que las llamas llegaran a sus casas.

Era la primera vez que la app enviaba una alerta crítica durante la noche, cuando la gente duerme y cada minuto cuenta.

16 millones de usuarios

La relación entre las dos viene de antes. En 2024, Google.org dio a Watch Duty 2 millones de dólares y 300.000 más en créditos de Google Cloud. El dinero sirvió para reunir datos de satélites, cámaras y radio y confirmar incendios nuevos.

Watch Duty envía sus alertas con la herramienta de notificaciones de Google, Firebase. Según la compañía, su audiencia superó el año pasado los 16 millones de personas. Google Cloud subió su límite de mensajes de 600.000 a un millón para ayudar a que los avisos llegaran sin retraso.

En incendios como los de Palisades o Eaton, el buscador de Google mostró la app en sus alertas SOS, junto a la información oficial.

La IA de Google también llega al móvil de cada usuario: Gemini ya puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra. Y en Android ayuda a detectar mensajes y llamadas falsos de bancos.

En España, los avisos en carretera también cambian: la DGT ha cambiado los colores del estado de las vías por nieve.

La información procede del blog de Google del 20 de noviembre de 2026. La firman Eve Andersson, responsable sénior de impacto social, y Stephanie Chew, ingeniera de software.

Crédito de la imagen: Google.