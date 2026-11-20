Por fuera son unas gafas con montura de diseño, pero llevan una cámara, cuatro micrófonos y la inteligencia artificial de Google dentro. Samsung ha confirmado que su gama de gafas inteligentes sale a la venta el 10 de diciembre.

Pesan unos 41 gramos y responden a lo que el usuario está viendo. Y traen un detalle curioso: antes de contestar, están diseñadas para ocultar las caras de las personas que aparecen alrededor.

Lo ha anunciado la compañía en una nota de prensa publicada en España. Eso sí, de momento solo se venderán en Estados Unidos y Corea del Sur.

Treinta monturas de dos marcas

La colección no se queda en un único modelo para todos los gustos. Samsung las ha hecho junto a dos firmas de gafas, Gentle Monster y Warby Parker, que firman 30 variantes en total.

Gentle Monster aporta 16 variantes basadas en seis estilos de montura, con una estética atrevida. Warby Parker suma 14, a partir de tres diseños más clásicos, en versiones graduadas y de sol.

El peso cambia un poco según el modelo y la montura elegidos. Las de Gentle Monster van de 39,6 a 43,9 gramos, y las de Warby Parker, de 40,4 a 42,6, sin contar las lentes graduadas.

Preguntar por lo que ves

Las gafas llevan integrado Gemini, el asistente de Google, empresa con la que Samsung las ha desarrollado. Se manejan con la voz o con controles táctiles.

Según la marca, sirven para preguntar por lo que uno tiene delante. Por ejemplo, un monumento desconocido o un objeto, y seguir la conversación con nuevas preguntas.

También pueden traducir el menú de un restaurante o guiar paso a paso por la calle con Google Maps. Samsung avisa de que la traducción y la navegación pueden variar según el idioma y la región.

Otra función pensada para el trabajo: fotografiar una pizarra en una reunión, pedir un resumen a Gemini y guardarlo en Samsung Notes, la app de notas de la marca.

Además, leen en voz alta las notificaciones importantes, las agrupan y las resumen, y permiten responder mensajes o hacer llamadas sin usar las manos.

Una luz que delata la cámara

La cámara es de 12 megapíxeles y graba vídeo en 3K. Cuando hace fotos o graba vídeos para guardarlos en la galería, se enciende hacia fuera una luz LED que avisa de que la cámara está activa.

Si alguien tapa esa luz o falla, las gafas están diseñadas para desactivar la captura de imágenes. Quien las lleva recibe también un aviso con una luz interior y un sonido.

Las medidas de privacidad no acaban en la cámara. Cuando el usuario pregunta a Gemini por lo que ve, las gafas están diseñadas para ocultar automáticamente las caras de la gente del entorno antes de responder.

Según Samsung, las imágenes que recoge Gemini no se usan para entrenar modelos de IA ni para dirigir anuncios. Google ha publicado además una entrada sobre su privacidad. Están pensadas para mayores de 18 años, y hay que verificar la edad para activarlas.

Hasta nueve horas de batería

Funcionan con un chip Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm, 2 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. Para equilibrar rendimiento, resistencia y comodidad, pasan parte del trabajo al teléfono conectado.

La batería dura hasta nueve horas con una carga en un uso mixto, según la marca. Con el estuche cargador, la autonomía llega hasta las 72 horas.

Los dos altavoces van abiertos, para escuchar sin dejar de oír la calle, y las gafas tienen protección IPX4 frente al agua. Cuatro micrófonos recogen la voz para hablar con Gemini y hacer llamadas.

Durante las conversaciones con Gemini Live, las gafas filtran los sonidos del entorno, incluidas las voces de otras personas, para ayudar a proteger su privacidad.

En cuanto a la compatibilidad, funcionan con los Galaxy S, S FE, Z Fold y Z Flip con One UI 9.0 o posterior, y con los Pixel 7 y posteriores con Android 17 y la actualización de septiembre de 2026. También con el iPhone 13 en adelante, con iOS 26.6 y al menos 6 GB de memoria RAM.

Desde 395 dólares

Las reservas de las dos colecciones abrieron el 12 de noviembre. En Estados Unidos, las Warby Parker cuestan desde 395 dólares y las Gentle Monster, entre 449 y 489 dólares.

La nota de Samsung no menciona España ni da precios en euros. Las de Gentle Monster también se venderán en Corea del Sur, y desde el 10 de diciembre habrá demostraciones en determinados establecimientos de Samsung.

Mientras tanto, la marca sigue sumando funciones en el móvil: los Galaxy S26 podrán bloquear apps con la huella. Y su cartera digital ya es veterana en España: Samsung Wallet supera los 500 millones de transacciones.

Gemini, por su parte, ya hace recados en el teléfono. Google ha anunciado que puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra.

La información procede de la nota de prensa de Samsung del 13 de noviembre de 2026 y de su ficha de especificaciones.

Crédito de las imágenes: Samsung.