El 2 de junio de 2016, España se convirtió en el primer país de Europa donde se podía pagar con Samsung Pay. Diez años después, aquel servicio se llama Samsung Wallet y ya supera los 500 millones de transacciones en el país desde enero de 2023.

Lo ha anunciado Samsung Electronics España este 19 de noviembre de 2026 en una nota de prensa. La compañía ha celebrado el aniversario en Madrid con sus socios.

Según la marca, hoy hay 29 entidades bancarias integradas en su cartera digital. Y más del 90 % de sus usuarios la eligen como su cartera de confianza frente a otras alternativas.

CaixaBank, el primer socio

Samsung Pay llegó a España en 2016 de la mano de CaixaBank, y después se fueron sumando otras entidades, como Banco Santander, BBVA, Bankinter o Banc Sabadell.

«Hace diez años, España hace historia para Samsung al convertirse en el primer país europeo en lanzar Samsung Pay», afirma David Alonso Nieto. Es vicepresidente y responsable de la experiencia móvil de Samsung Electronics Iberia.

Según Alonso, la cartera «ya no es solo una forma de pagar». Hoy reúne tarjetas, credenciales, llaves digitales y entradas.

Cómo ha crecido desde 2019

Mirar atrás ayuda a ver la escala del servicio. En junio de 2019, con tres años de servicio, la marca contaba más de 50.000 transacciones al día en España. Así lo recogía su nota de entonces.

En aquel momento Samsung Pay trabajaba ya con 20 entidades, después de haber empezado con solo seis socios.

Ahora la cifra que da Samsung es otra: más de 500 millones de transacciones en España desde enero de 2023. No son datos comparables, porque uno es diario y el otro, acumulado. Samsung no detalla cuánto dinero suman esos pagos ni cuántos usuarios tiene en el país.

El cambio de 2022

El gran giro del servicio llegó en 2022, cuando Samsung unió Samsung Pay y Samsung Pass, su servicio de credenciales, en una sola aplicación: Samsung Wallet.

Desde entonces, además de pagar, el móvil guarda credenciales digitales, contraseñas y tarjetas de fidelización. También entradas a eventos y edificios, tarjetas de embarque y llaves digitales para la casa y el coche.

La idea, según Samsung, es tener todo en una única aplicación para gestionarlo de forma más cómoda y segura. La marca también confirmó hace unos días que los Galaxy S26 podrán bloquear apps con la huella con One UI 9.5.

Abrir el coche con el móvil

En el aniversario participaron empresas de fuera de la banca. BMW y Nuki mostraron cómo las llaves digitales permiten abrir coches y cerraduras inteligentes compatibles con un móvil Galaxy.

Samsung las presenta como una alternativa a las llaves físicas de siempre. La empresa Intemo, por su parte, habló de los accesos digitales a edificios de oficinas y a eventos.

También estuvo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para hablar de la digitalización del transporte público. Y Omniwallet, centrada en las tarjetas de fidelización de los comercios.

Una bóveda dentro del móvil

La seguridad es, según Samsung, uno de los motivos por los que los usuarios confían en su cartera. La plataforma está protegida por Samsung Knox, que combina medidas de hardware y de software.

Entre ellas están la identificación biométrica, el cifrado y la tokenización de los datos de pago. Este último sistema sustituye el número real de la tarjeta por un código.

La marca destaca también el Elemento Seguro Integrado. Samsung lo describe como una bóveda digital de hardware. Guarda la información más sensible y hace las operaciones criptográficas en un entorno protegido.

Puntos por pagar

La cartera tiene además un programa de puntos, Samsung Rewards. Con él, los usuarios acumulan puntos y acceden a distintos beneficios.

Visa también participó en la celebración. «Estos diez años son también una historia de colaboración», señaló Eduardo Prieto, director general de Visa en España y Andorra.

Según Prieto, el siguiente paso es impulsar el uso de las carteras digitales y ampliar su aceptación en las compras por internet.

La IA también se acerca al dinero. Google ha anunciado que Gemini puede revisar facturas y hacer la compra, aunque de momento no en España.

Para que el móvil aguante todo el día pagando y abriendo puertas, cuenta también la batería. Google, Samsung y Apple coinciden en un consejo para que dure más años.

La información procede de la nota de prensa de Samsung Electronics España del 19 de noviembre de 2026. Los datos de 2019 son de su nota sobre el tercer aniversario de Samsung Pay.

Crédito de la imagen: Samsung.