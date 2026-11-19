Google ya tiene cohete para su proyecto a largo plazo de llevar al espacio sus centros de datos de inteligencia artificial. Lo hará con New Glenn, el cohete pesado de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos.

Lo ha confirmado este 19 de noviembre de 2026 en su blog oficial. El lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2029.

New Glenn pondrá en órbita varios satélites del proyecto Suncatcher. Según Google, cada uno tendrá más o menos la capacidad de un rack. Así se llaman los armarios de servidores que forman un centro de datos.

La energía del Sol en órbita

Google define Suncatcher como un proyecto a largo plazo para ampliar su infraestructura de IA en el espacio. La idea es aprovechar la abundante energía solar que hay en órbita.

Irán a una órbita sincrónica con el Sol, una órbita que pasa cerca de los polos y cruza cada zona siempre a la misma hora solar. La compañía no ha dicho cuántos satélites subirán en ese viaje.

El anuncio lo firma Travis Beals, director sénior de Paradigms of Intelligence, un equipo de investigación de Google. Según explica, este lanzamiento dedicado es un hito crucial en su hoja de ruta. Se suma al trabajo que ya hace con otros socios de satélites y de lanzamientos.

Un cohete de 45 toneladas

New Glenn es el gran cohete de Blue Origin. Según los datos oficiales de sus fotos de lanzamiento, puede llevar 45 toneladas a la órbita baja. A la órbita de transferencia geoestacionaria sube más de 13.

Su primer vuelo fue el 16 de enero de 2025, desde el complejo de lanzamiento 36 de Cabo Cañaveral, en Florida. Hacía 20 años que no despegaba ningún cohete desde esa plataforma.

La carrera por la IA mueve cada semana nuevos modelos y nuevas máquinas. La propia Google acaba de presentar Gemini 4 Neon, una IA que ha recreado en 3D el despacho de Alan Turing.

El primer satélite ya está arriba

Suncatcher no parte de cero. El 1 de octubre de 2026, Google anunció que había puesto en órbita su primer prototipo, construido con la empresa Planet.

Viajó en la misión compartida Transporter-18 de SpaceX, desde la base de Vandenberg, en California. En ese mismo vuelo, Planet lanzó otros 19 satélites suyos, según su nota oficial.

Ese mismo día Google contó que el equipo había contactado con el satélite y que funcionaba «como se esperaba». Su misión es medir cómo aguantan sus chips TPU el estrés del vuelo espacial, la radiación y las temperaturas extremas. «Algunas cosas solo se pueden probar en el espacio», resumió la compañía.

Chips sometidos a radiación

Antes de subirlos, Google ya había puesto a prueba sus chips en tierra. En noviembre de 2025 explicó en su blog de investigación que bombardeó sus TPU Trillium con un haz de protones.

La memoria era la pieza más sensible. Solo empezó a dar irregularidades con unas tres veces la dosis prevista en cinco años de misión con blindaje. Y la radiación no causó averías permanentes, ni siquiera con la dosis más alta probada en un chip.

Según aquel trabajo, un panel solar en la órbita adecuada puede producir hasta ocho veces más que en la Tierra. También estimaba que el precio de los lanzamientos podría quedar por debajo de 200 dólares por kilo a mediados de la década de 2030.

81 satélites a 650 kilómetros

El diseño que planteaba Google en 2025 era una constelación muy apretada. Su ejemplo eran 81 satélites a una altura media de 650 kilómetros, dentro de un círculo de un kilómetro de radio.

Cada satélite volaría a entre 100 y 200 metros de sus vecinos más cercanos. Tan juntos, podrían hablar entre ellos con enlaces ópticos muy rápidos, como si fueran un solo centro de datos.

En un banco de pruebas, Google logró 800 gigabits por segundo en cada sentido con un solo par de transceptores. Según sus registros, Planet tiene contratado desplegar dos satélites prototipo, con lanzamiento previsto en 2027.

De Oregón a la órbita

El mismo día, Google recordó que hace 20 años abrió su primer centro de datos propio. Está en The Dalles, en Oregón. Según la compañía, allí el agua de refrigeración se recircula al menos diez veces antes de salir de las instalaciones.

Desde 2022, esos centros de datos funcionan con más de un 80 % de energía libre de carbono, según el blog de Google. Dos décadas después, la empresa mira al cielo en busca de más energía para la IA.

La IA ya hace tareas cotidianas que dependen de esos centros de datos. Esta semana, Google ha anunciado en EE. UU. y otros cinco países que Gemini puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra.

Depender de unos pocos servicios en la nube también tiene riesgos. OKdiario ya planteó el apagón de Microsoft como aviso del colapso que podría provocar la caída de la nube.

Lo que aún no se sabe

Google no ha dado el precio del acuerdo con Blue Origin. Tampoco el número de satélites de 2029. Ni ha dicho cuándo podría dar servicio real a sus clientes desde el espacio.

La compañía insiste en que Suncatcher es una apuesta a largo plazo. Por ahora, la IA que usa cualquier persona sigue funcionando en centros de datos en tierra.

La información procede de los blogs oficiales de Google del 19 de noviembre y el 1 de octubre de 2026. También de la nota de Planet sobre el primer prototipo.

Crédito de la imagen: Fuerza Espacial de EE. UU. (dominio público).