Google ha presentado Gemini 4 Neon, un nuevo modelo de inteligencia artificial que empieza a llegar a la aplicación Gemini para quienes pagan las suscripciones Pro y Ultra. Entre sus demostraciones, recrea en 3D el despacho de Alan Turing en 1936. Lo ha anunciado Google en su blog oficial el 18 de noviembre de 2026.

En la recreación, una máquina de Turing funciona sobre su mesa. Firma la presentación Koray Kavukcuoglu, vicepresidente sénior de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA de Google. Según la nota, Neon trae inteligencia de primer nivel con tareas completas resueltas de forma rápida.

El despacho de Turing, en 3D

La demostración más llamativa mira al pasado de la informática. Según Google, Neon usó varios agentes en paralelo y recurrió a fotos de archivo. Con ellas reconstruyó el despacho que Turing ocupaba en 1936 en el King’s College de Cambridge.

La recreación es interactiva: va desde la capilla del King’s College, por fuera, hasta la habitación X.8, por dentro. Sobre el escritorio aparece una máquina universal de Turing que funciona.

Turing publicó en 1936 su artículo sobre esa máquina teórica, que hoy se considera una de las bases de la informática. Noventa años después, una IA reconstruye el lugar donde trabajaba a partir de fotos antiguas.

Un simulador de esquí desde cero

La nota de Google incluye otras demostraciones del modelo. En una de ellas, Neon programó desde cero un simulador de esquí en primera persona. Usa el relieve real del Mont Blanc y Chamonix.

Según la nota, el simulador suma 10.200 líneas de código gráfico propio y física del esquí a 120 hercios en seis bajadas. Tiene huellas en la nieve, aludes de placa y sonido espacial. No usa ningún elemento prediseñado.

En otra prueba, un grupo de agentes convirtió una sola imagen en una hoja de cálculo de Google con 100.000 celdas. No incrustó ninguna imagen: usó más de 500.000 fórmulas.

Esas fórmulas detectan bordes, calculan la profundidad y cambian la iluminación de la escena.

Tercero en un índice de inteligencia

Google asegura que Neon es tercero en el índice de inteligencia de Artificial Analysis. Logra 61 puntos en su nivel de razonamiento más alto. Solo le superan modelos más grandes y más lentos.

En el índice Vals, otra clasificación independiente, queda segundo. También es segundo en corregir el rumbo cuando el usuario le cambia las instrucciones a mitad de tarea. La empresa añade que en sus pruebas internas registró su tasa de invenciones más baja hasta ahora.

Otro modelo de la familia, Gemini 4 Carbon, detectaba el 88,2 % de los fallos de SEC-bench Pro, por delante de GPT-6 y Claude, según contó OKdiario.

Más barato por tarea

Para los desarrolladores, cuesta 3 dólares por millón de tokens de entrada y 15 por millón de salida. Puede trabajar con un millón de tokens a la vez.

Según Google, en su nivel de razonamiento por defecto cuesta un 32 % menos por tarea que Carbon. Frente a los mejores modelos rivales, calcula con pruebas de terceros un ahorro aproximado de entre el 50 % y el 80 % por tarea.

Tiene cuatro niveles de razonamiento para ajustar cuánto «piensa» y cuánto gasta en cada trabajo. El más alto está reservado para los problemas más difíciles de ingeniería, análisis y ciencia.

Para defender sistemas

El nuevo modelo de Google también se ha probado en ciberseguridad. La prueba SEC-bench Pro mide la capacidad de encontrar fallos en el código. Según el gráfico de Google, la versión de Neon para ciberseguridad logra un 90,5 %, por encima del 88,3 % de GPT-6.2 Sol, de OpenAI.

La empresa dice que esa versión llegará en los próximos días a defensores de confianza, dentro de un programa propio. Asegura además que el modelo rechaza muchas menos tareas legítimas que antes y que mantiene las protecciones contra usos peligrosos.

Google ya mete Gemini en tareas del día a día. Esta semana presentó una función con la que Gemini puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra, aunque España no está en la lista.

Dónde se puede usar

Neon llega a la API de Gemini en Google AI Studio y a Gemini para empresas. Además, llega a Google Antigravity para los suscriptores de pago de Google AI Pro y Ultra, y a la aplicación Gemini para los suscriptores Pro y Ultra.

Su rival OpenAI, por su parte, ya está llevando GPT-6 gratis a todos en ChatGPT.

La información se ha publicado en la nota de Google del 18 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Google.