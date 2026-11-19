Gayatri Goundadkar tiene 20 años y creció pintando con su abuela en Pune, en la India. Cuando a la abuela empezaron a temblarle las manos y tuvo que dejar de dibujar, la nieta decidió hacer algo.

Creó una aplicación que corrige el temblor al dibujar en un iPad y la llamó Steady Hands. Su historia la cuenta un reportaje publicado por Apple, con sus propias palabras.

Su proyecto fue uno de los ganadores destacados del Swift Student Challenge de 2026, el concurso de Apple para estudiantes que programan apps.

Pintura warli con la abuela

Abuela y nieta compartían una pasión: la pintura warli, un arte con siglos de historia conocido por usar formas geométricas básicas. Pero con la edad, a la abuela empezaron a temblarle las manos.

Según el reportaje, dejó de poder practicar su afición diaria. Esa pérdida se le quedó grabada a Gayatri y la llevó a construir su proyecto.

Hoy estudia tercer curso de informática en la universidad Maharashtra Institute of Technology World Peace University. Allí participa en un programa de desarrollo de aplicaciones.

Pensada para los mayores

«Mi público principal son las personas mayores», cuenta Gayatri. Según explica, en la India la tecnología puede intimidar a esa generación, así que tomó cada decisión pensando en ellos.

La interfaz tenía que transmitir calma y no parecer clínica. No quería que nadie abriera la aplicación y se sintiera perdido o abrumado, sino que sintiera que estaba hecha para él.

Para entender el problema, tuvo que estudiar cómo afectan los temblores al manejo de la pantalla táctil del iPad. Se inspiró en parte en funciones de accesibilidad de Apple, como Touch Accommodations.

Cómo se borra el temblor

La aplicación usa el lápiz del iPad, el Apple Pencil, y su estabilización. Gayatri construyó además una herramienta que analiza los movimientos de la mano registrados por el iPad y el lápiz.

Con técnicas de procesado de señales, esa herramienta identifica la frecuencia y la intensidad del temblor de cada usuario. Después, cuando la persona dibuja, la app separa lo que es intencionado de lo que no y elimina el temblor.

Para aprender, Gayatri empezó por los conceptos de SwiftUI, el marco de Apple para crear interfaces de apps. Usó Claude, la IA de Anthropic, para entender lecciones sobre cómo trata los trazos el sistema de dibujo del iPad.

Un museo en 3D

Cada dibujo hecho con la aplicación se muestra después en un museo personal en 3D. «Porque quería que se sintieran artistas, no pacientes», explica.

Según Gayatri, los usuarios ganaron confianza cuando vieron que la estabilización funcionaba.

La historia de la programación tiene nombres de mujer desde el principio. Hace casi dos siglos, Ada Lovelace dejó escrita su lección sobre las máquinas.

La tecnología también acerca a otros públicos la cultura de siempre. Spotify, por ejemplo, deja a los autores que se autoeditan convertir su libro en audiolibro.

350 propuestas, 37 países

El Swift Student Challenge invita cada año a estudiantes de todo el mundo a crear proyectos con Swift, el lenguaje de programación de Apple. En 2026 hubo 350 propuestas ganadoras de 37 países y regiones. Las bases están en la web para desarrolladores de Apple.

Cincuenta de ellas fueron ganadoras destacadas, y sus autores fueron invitados a la conferencia de desarrolladores de Apple, en junio. Entre ellas está la de Gayatri, junto a la de otros tres jóvenes a los que Apple dedica el reportaje.

Los otros tres destacados

Anton Baranov, de 22 años y de Fráncfort (Alemania), creó una app que da consejos en tiempo real a quien hace una presentación en público; según Apple, superó las 6.000 descargas. Karen-Happuch Peprah Henneh, de Ghana, diseñó una aplicación que busca rutas seguras en zonas inundables. La inspiraron las inundaciones mortales que sufrió Acra en 2015.

El tercero es Yoonjae Joung, de 21 años, que empezó a programar de adolescente en Seúl. Su app permite tocar la viola sin el instrumento y usa la cámara para guiar la postura del arco.

Muchos ganadores, según Apple, se inspiraron en su entorno o en charlas en la mesa de la cocina. La IA también llega a tareas cotidianas: Google, por ejemplo, ha confirmado que Gemini ya puede llamar por teléfono y hacer la compra.

La información y las declaraciones proceden del reportaje de Apple del 7 de mayo de 2026 sobre los ganadores del Swift Student Challenge.

Crédito de la imagen: Apple.