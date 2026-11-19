Spotify ya deja a los autores españoles que se autoeditan convertir sus libros en audiolibros, sin pagar a un narrador y con voces digitales también en español. Cada autor que cumpla los requisitos puede crear hasta cinco audiolibros gratis. Lo ha anunciado la sala de prensa de Spotify el 18 de noviembre de 2026.

La herramienta se lanzó en septiembre en Estados Unidos. Ahora llega a 21 mercados más, entre ellos España, México, Colombia, Chile, Perú y Reino Unido.

100 millones de libros

Spotify parte de un dato para explicar el cambio. Calcula que en el mundo hay unos 100 millones de libros, pero que solo alrededor de un millón están también en audiolibro.

La razón, según la empresa, es la falta de tiempo y de recursos. Spotify habla de autores emergentes para los que el coste de crear audio ha hecho inaccesible el formato.

Con esta herramienta, la plataforma quiere que más historias lleguen a los oyentes y en más idiomas. La novedad más importante para España es que los manuscritos en español ya se pueden convertir en audiolibros en español.

Subir el libro y elegir voz

Las herramientas están dentro de Spotify for Authors, el espacio de la plataforma para escritores. El autor sube su manuscrito terminado en un archivo .epub y elige una voz de una biblioteca de voces digitales con licencia.

Esa biblioteca suma ahora nuevas voces en español de ElevenLabs. Antes de publicar, el autor puede escuchar cada capítulo y corregir detalles como la pronunciación.

Nada se publica hasta que el autor da el visto bueno. Los audiolibros creados así se pueden publicar en 180 mercados.

La imagen con la que Spotify presenta la novedad muestra un botón para crear desde texto, todavía en beta, y un aviso que dice que el audiolibro se está creando.

Cinco audiolibros gratis

Cada autor que cumpla los requisitos puede hacer hasta cinco audiolibros sin coste dentro del programa. Para acceder, tiene que tener registrado y validado un perfil de pago.

La nota no explica qué pasa a partir del sexto libro. Tampoco detalla cuánto cobra el autor por cada escucha o venta del audiolibro.

La empresa habla de autores «que cumplan los requisitos», pero la nota no enumera todos esos requisitos más allá del perfil de pago validado.

La IA se cuela cada vez más en las herramientas del día a día. OKdiario ya recopiló cuatro herramientas de IA que eran de pago y ahora son gratis.

Seis de cada diez se publican

La empresa da algunas cifras de su primera etapa en Estados Unidos. Desde el lanzamiento, los registros en Spotify for Authors se han multiplicado por más de dos.

Casi dos de cada tres autores nuevos han probado las herramientas. Y más del 60 % de los manuscritos subidos han acabado publicados.

Según Spotify, los oyentes vuelven a estos títulos con la misma frecuencia que al resto de audiolibros autoeditados de la plataforma.

Las aplicaciones que usan IA para leer y estudiar también ganan peso. Entre lo mejor de Google Play en 2026, según Google, figuran un juego chino con fábricas automáticas y unos apuntes con IA que responden.

No sustituye al narrador

La propia empresa reconoce que la narración profesional es un oficio y una parte esencial del mundo del audiolibro. Presenta estas herramientas como una vía para autores que empiezan o para libros antiguos que quizá no tendrían versión en audio.

«Nos hace especial ilusión el soporte en español», dijo Chester Lau, del equipo de crecimiento de autores de Spotify. Según él, hay una demanda sin cubrir de audio creado en el idioma local.

Otras plataformas también mueven ficha esta semana. Meta, por ejemplo, relanza Direct, su app solo para mensajes de Instagram.

Audiolibros en Premium

El anuncio llega después de otro movimiento de la compañía. En octubre, Spotify anunció que ampliaba sus audiolibros de 22 mercados a más de 180 hasta final de 2026.

Según aquella nota, los suscriptores de Premium que cumplan los requisitos tendrán 12 horas de audiolibros al mes incluidas en su plan, una opción que llegará a España, entre otros países.

En aquella nota también presentó Page Match, una función para retomar en audio el mismo libro justo donde se dejó de leer. Según Spotify, más de un millón de lectores la han usado desde febrero.

La información se ha publicado en la nota de Spotify del 18 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Spotify.