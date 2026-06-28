4 herramientas de IA que eran de pago y ahora son completamente gratis

El mercado de la inteligencia artificial cuenta con herramientas que hace un año costaban entre 10 y 30 euros mensuales, pero ahora tiene planes gratuitos que cubren perfectamente el uso de la mayoría de personas. No son versiones recortadas tipo lite sin mucha utilidad. Son herramientas de IA gratis con límites razonables que, en muchos casos, sustituyen por completo a la suscripción de pago para un uso cotidiano.

GitHub Copilot: el asistente de código que costaba 10 euros al mes

GitHub Copilot era hasta diciembre de 2024 de pago sin excepción, o pagabas 10 dólares al mes o te quedabas sin él. En diciembre de ese año, GitHub lanzó un plan gratuito permanente que no caduca ni pide tarjeta.

El plan gratuito incluye 2.000 autocompletados de código al mes y 50 solicitudes de chat, suficiente para un desarrollador que lo usa como apoyo puntual. Funciona directamente en Visual Studio Code y en Visual Studio sin instalar nada adicional más allá de la extensión oficial.

Para activarlo solo hace falta una cuenta de GitHub. Entra, selecciona el plan Free y activa la extensión en tu editor. Si ya tienes GitHub, en dos minutos lo tienes funcionando.

Microsoft Copilot: GPT-4o, imágenes con IA y búsqueda web, todo gratis

Microsoft Copilot lleva integrado GPT-4o con acceso a internet y generación de imágenes con DALL-E 3 de forma completamente gratuita. No necesitas cuenta Microsoft 365 ni ninguna suscripción. Con una cuenta de Microsoft gratuita tienes acceso completo.

Lo que lo diferencia de otras alternativas gratuitas es la combinación, respuestas con búsqueda web en tiempo real, generación de imágenes de calidad profesional y conversaciones sin límite de mensajes en el uso normal. Hace un año, acceder a GPT-4 con esas capacidades requería pagar ChatGPT Plus a 20 euros al mes.

Suno: composición musical con IA, diez canciones al día gratis

Suno genera canciones completas con letra, melodía y voz a partir de un texto. Describes el estilo y el tema que quieres y la herramienta produce una canción terminada en segundos. El resultado es sorprendentemente bueno para contenido de vídeo, podcasts, presentaciones o simplemente para curiosear.

El plan gratuito incluye 50 créditos diarios, equivalentes a diez canciones al día, que se renuevan cada 24 horas. El modelo disponible en el plan gratuito es el v4.5, no el más avanzado (el v5.5 es exclusivo de los planes de pago), y las generaciones van a una cola compartida, algo más lenta que la de los suscriptores. Para uso personal no comercial es más que suficiente.

Antes de abrir su plan gratuito, Suno funcionaba exclusivamente con suscripción. El plan Pro cuesta 8 dólares al mes e incluye 2.500 créditos mensuales, acceso al modelo v5.5 y derechos comerciales, pero para experimentar y crear contenido personal el plan gratuito no tiene ninguna restricción de uso relevante.

ElevenLabs: texto a voz de calidad profesional, diez minutos al mes gratis

ElevenLabs es la herramienta de síntesis de voz más avanzada disponible ahora mismo. Convierte texto en voz con una naturalidad que hace años solo estaba al alcance de estudios de producción profesionales, entonación, pausas, matices emocionales. Se usa para doblar vídeos, crear podcasts, narrar presentaciones o producir audiolibros.

El plan gratuito incluye 10.000 créditos al mes, equivalentes a unos diez minutos de audio generado con el modelo Multilingual v2. Para uso personal es suficiente. El único límite importante es que el plan gratuito no incluye derechos comerciales, si quieres usar el audio en un producto o servicio que genere ingresos, necesitas el plan de pago desde 5 dólares al mes. Para contenido propio, formación, vídeos personales o simplemente para probar la tecnología, los diez minutos mensuales gratuitos dan bastante juego.