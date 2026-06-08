GEEKOM A9 Max Edición 2026: potencia de sobremesa en formato mini, una compra que exige matices

La firma irrumpe en el segmento de dispositivos que van un paso más allá y que dan respuesta a las necesidades crecientes de los usuarios más avanzados. El GEEKOM A9 Max Edición 2026 es una actualización de su mini PC del año pasado. No está pensado para quien solo quiere navegar, escribir documentos y ver series, sino para usuarios que necesitan bastante rendimiento sin tener una torre grande sobre la mesa o debajo del escritorio.

Sus premisas son mucha potencia, buena conectividad y una apuesta visible por la inteligencia artificial local. La pregunta razonable no es si es rápido, porque lo es, sino si tiene sentido pagar lo que cuesta frente a opciones más sencillas.

Características técnicas

Características del GEEKOM A9 Max Edición 2026 Apartado Característica Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470 Inteligencia artificial Hasta 86 TOPS en total y NPU de hasta 55 TOPS Gráficos AMD Radeon 890M Memoria RAM/WiFi 32 GB DDR5, ampliable hasta 128 GB/Wi-Fi 7 Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB en configuración comercial, ampliable hasta 8 TB Conectividad física USB4, USB-A, HDMI 2.1, lector SD y salida de audio Red inalámbrica y cableada Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 y doble LAN de 2,5 GbE Pantallas Soporte para hasta 4 monitores Tamaño 135 × 132 × 46,9 mm Montaje Compatible con soporte VESA Sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado Precio Entre 1.499 y 1.699 euros, según configuración

Diseño de siempre y conectividad muy completa

El primer argumento del GEEKOM A9 Max Edición 2026 entra por los ojos, pero se entiende mejor en el uso diario. Es pequeño, discreto y puede quedar casi invisible en un escritorio. Mide 135 × 132 × 46,9 mm, así que ocupa menos que muchos altavoces de sobremesa y puede colocarse detrás de un monitor con soporte VESA, que viene incluido.

La construcción transmite una sensación más seria que la de un mini PC económico. El chasis metálico ayuda a dar rigidez y también a disipar calor, en este sentido la marca sigue haciendo un buen trabajo, tal y como hemos visto en sus otras propuestas.

Donde el equipo gana muchos puntos es en la conectividad. Tiene varios USB-A para periféricos normales, dos USB4, dos HDMI 2.1, lector de tarjetas SD, toma de auriculares, doble puerto Ethernet de 2,5 GbE, Wi‑Fi 7 y Bluetooth 5.4. Para nada obliga a vivir pegado a un hub USB-C.

Los USB4 son especialmente útiles si se trabaja con monitores, discos externos rápidos o estaciones de conexión. También permiten escenarios más avanzados, como una gráfica externa, aunque ahí ya se rompe parte de la gracia del mini PC, ya que el conjunto se encarece, ocupa más y se parece menos a una solución compacta.

Rendimiento en el día a día

En tareas normales, el GEEKOM A9 Max Edición 2026 va sobrado, para qué negarlo. Navegación con muchas pestañas, Office, correo, videollamadas, streaming, edición ligera de fotos y trabajo con varias aplicaciones abiertas no deberían suponer ningún problema. Aquí no hablamos de un ordenador que «cumple», sino de uno que tiene margen para varios años de uso exigente.

Ese margen se nota especialmente cuando se acumulan cosas como navegador pesado, documentos grandes, una videollamada, almacenamiento en red, una segunda pantalla y alguna aplicación creativa abierta. En un PC más básico, ese escenario suele dar retardos o esperas, un ventilador molesto o pequeños parones. En este modelo, el margen del procesador juega claramente a favor.

El ruido parece razonablemente controlado para un equipo tan compacto. En uso de oficina o navegación, lo normal es que pase bastante desapercibido. Cuando se le exige con edición, juegos o tareas de IA, el ventilador aparece. No es un mini PC pasivo ni debe tratarse como tal. La física sigue mandando, un procesador potente dentro de una caja pequeña necesita mover aire.

También hay que separar el rendimiento de CPU del rendimiento gráfico. Como ordenador para trabajar, responde muy bien. Como equipo para jugar, hay que rebajar expectativas. La Radeon 890M integrada permite partidas ocasionales y juegos no demasiado exigentes, incluso títulos modernos si se baja resolución o calidad gráfica. Pero no sustituye a una torre o portátil con gráfica dedicada si el juego es una prioridad real.

IA local: útil, pero no mágica

La parte de inteligencia artificial es uno de los puntos más interesantes del GEEKOM A9 Max Edición 2026. El Ryzen AI 9 HX 470 incorpora una NPU, un procesador especializado en acelerar determinadas tareas de IA. Esto puede ayudar en funciones compatibles de Windows y en programas preparados para usar ese motor de aceleración.

Conviene explicar bien el matiz. Cuando una marca habla de TOPS, se refiere a billones de operaciones por segundo en tareas de IA. Es una medida útil para saber si el equipo entra en la categoría de PC preparado para inteligencia artificial, pero no convierte automáticamente cualquier aplicación en más rápida. El software tiene que estar preparado para aprovecharlo.

Este mini PC puede tener sentido para probar modelos locales, resumir documentos sin subirlos a la nube, transcribir audio, usar asistentes privados o experimentar con herramientas de IA en casa. Para un profesional, un creador de contenido o un usuario que maneja información sensible, la idea de ejecutar ciertas tareas en local tiene valor, más control sobre los datos y menos dependencia de servicios externos.

Ahora bien, no es una estación profesional de IA. No está pensado para entrenar modelos grandes ni para trabajar durante horas con cargas pesadas de generación de imágenes como lo haría una torre con una gráfica dedicada potente. Puede mover modelos pequeños o medianos con sentido, pero quien espere el comportamiento de una máquina profesional de IA se va a encontrar límites claros.

Virtudes claras y concesiones importantes

El GEEKOM A9 Max Edición 2026 acierta en tres áreas: tamaño, conectividad y potencia general. Es difícil encontrar un equipo tan compacto con tantos puertos útiles y un procesador tan capaz. También suma puntos la posibilidad de ampliar memoria y almacenamiento, algo importante en un ordenador caro. No es una máquina cerrada que compras y aceptas tal cual durante toda su vida.

La doble red de 2,5 GbE puede parecer excesiva para un usuario doméstico, pero tiene sentido si se trabaja con un NAS, se mueven archivos grandes o se usa el mini PC como equipo de oficina avanzado. El lector SD también es un detalle práctico para fotógrafos, creadores o cualquiera que todavía use cámaras con tarjeta.

La concesión más discutible está en la configuración de memoria. El modelo viene con 32 GB de RAM en un solo módulo deja libre una ranura para ampliar, pero limita el ancho de banda desde el primer día. Esto importa especialmente porque los gráficos integrados usan la memoria del sistema. Traducido a cristiano, no solo afecta a los números de una prueba técnica, también puede notarse en juegos, vídeo y cargas de IA.

No es un algo que inutilice el equipo, pero sí una decisión poco fina en un producto de este precio. Si se compra para exprimirlo, lo lógico sería contemplar la instalación de un segundo módulo de RAM. Y eso significa gastar más, y ahora con los precios de los módulos en máximos es un handicap.

Es para ti si…

El GEEKOM A9 Max Edición 2026 es una buena opción para quien quiere un ordenador principal pequeño, potente y muy bien conectado. Encaja en despachos pequeños, puestos de teletrabajo avanzados, mesas con varias pantallas, usuarios con NAS y creadores que editan foto o vídeo de forma moderada.

También puede interesar a quien quiera entrar en la IA local sin montar una torre. No para hacer ciencia de datos pesada, sino para experimentar con modelos, automatizar tareas, trabajar con documentos privados y probar herramientas nuevas sin depender siempre de la nube.

No lo compraría para un uso básico, ya que la marca ofrece modelos destinados para ello. Tampoco lo elegiría como PC gaming principal. Puede jugar, pero no está pensado para quien mide la compra por los FPS.

Precio y veredicto de compra

El precio oficial oscila entre 1.499 y 1.699 euros. Con el código OKDRA9M8 se aplica un descuento del 18% desde hoy en la web oficial, lo que deja el acceso desde algo menos de 1.230 euros. A ese nivel, hay que tener claro qué se está pagando. Es decir, no solo tamaño, sino potencia, puertos, ampliación, red rápida y capacidad para tareas de IA local.

La relación calidad-precio es buena si se aprovecha ese conjunto. Si el usuario necesita un equipo de alto rendimiento, trabaja con varias pantallas, mueve archivos grandes, quiere experimentar con IA y valora tener muchos puertos sin adaptadores, la compra se justifica. Si busca simplemente un PC rápido para casa, no.

El GEEKOM A9 Max Edición 2026 es un mini PC serio, potente y bien planteado, pero que sería un bombazo con 64Gb de RAM. Para quien sepa por qué necesita este formato y esta potencia, es una opción muy sólida. Para todos los demás, probablemente es más ordenador del que necesitan.