Nothing Ear (open) Blue: los auriculares abiertos de Nothing estrenan color y mantienen su apuesta por escuchar sin aislarse

Los Nothing Ear (open) Blue ya están disponibles en España como nueva variante de color de los auriculares abiertos de la marca londinense. La propuesta no cambia en lo esencial, la de unos auriculares pensados para quienes quieren escuchar música, podcasts o llamadas sin quedar completamente aislados del entorno. La novedad está en el acabado azul, que refuerza el carácter más desenfadado y deportivo de este modelo.

Un diseño abierto para moverse sin perder contacto con el entorno

La principal diferencia de los Nothing Ear (open) Blue frente a unos auriculares in-ear tradicionales está en su diseño. No sellan el oído ni buscan cancelar el ruido exterior. Su objetivo es justo el contrario, permitir que el usuario siga escuchando lo que ocurre a su alrededor.

Un planteamiento que tiene sentido en situaciones como correr por la calle, ir en bicicleta, caminar por ciudad o entrenar en exteriores. En esos casos, aislarse por completo puede no ser lo más recomendable. Poder escuchar el tráfico, una voz cercana o cualquier aviso del entorno es una ventaja clara para la seguridad y la comodidad.

Para conseguirlo, los Nothing Ear (open) Blue utilizan tecnología Open Sound Technology, combinada con altavoces direccionales y un sistema denominado Sound Seal, pensado para reducir la fuga de sonido. Es decir, la idea es que el usuario pueda escuchar sin taparse los oídos, pero sin que la música se disperse en exceso hacia quienes están cerca.

Nuevo color azul, misma filosofía de diseño

El nuevo acabado Blue sigue la línea estética habitual de Nothing, con protagonismo para las transparencias y un diseño que deja ver parte del trabajo interno del dispositivo. En este caso, la marca ha optado por un azul más llamativo que el habitual negro o blanco de otros modelos, con una inspiración que mezcla deporte, electrónica retro y elementos visuales asociados a su propio ecosistema de productos.

Los Ear (open) mantienen un formato ligero. Cada auricular pesa 8,1 gramos, una cifra importante en un producto pensado para llevar durante largos periodos. El estuche de carga también busca ser fácil de transportar, con un grosor de 19 milímetros.

Comodidad y estabilidad durante el ejercicio

Uno de los retos de los auriculares abiertos es el ajuste. Al no introducirse dentro del oído, necesitan un sistema de sujeción que sea estable, pero que no resulte molesto. En los Nothing Ear (open) Blue, la marca utiliza un diseño con inclinación de 50 grados, apoyo en tres puntos y ganchos de silicona.

Este sistema está pensado para mantener el altavoz bien colocado sobre el oído y evitar movimientos incómodos durante el uso. Es una solución especialmente orientada a correr, caminar rápido, entrenar o montar en bicicleta. También puede ser útil para quienes no soportan bien los auriculares in-ear o sienten fatiga tras llevarlos mucho tiempo.

Los auriculares cuentan además con certificación IP54, lo que implica resistencia frente al polvo y salpicaduras. No son auriculares para nadar ni para sumergir, pero sí están preparados para el sudor y el uso diario en exteriores.

Sonido abierto, con sus ventajas y sus límites

En lo referente a sonido, los Nothing Ear (open) Blue incorporan un diafragma desarrollado por la marca, revestimiento de titanio y un driver ultraligero. La compañía también habla de una estructura escalonada para acercar físicamente el altavoz al oído sin comprometer la comodidad.

El algoritmo Bass Enhance se encarga de reforzar las frecuencias bajas, algo especialmente relevante en este tipo de auriculares. En los modelos abiertos, los graves suelen ser más difíciles de conseguir que en unos auriculares que sellan completamente el canal auditivo. Por eso, el procesamiento de sonido tiene un papel importante.

Aun así, conviene tener clara la naturaleza del producto. Unos auriculares abiertos no están pensados para ofrecer el mismo aislamiento ni la misma pegada de graves que unos in-ear con cancelación activa de ruido. Su valor está en otro sitio: comodidad, ligereza y escucha consciente del entorno.

Batería, llamadas y conexión con varios dispositivos

La autonomía anunciada es de hasta 30 horas de reproducción con el estuche de carga. Además, con una carga rápida de 10 minutos se pueden obtener hasta 10 horas de reproducción, una cifra interesante para quienes se olvidan de cargarlos antes de salir.

En llamadas, los Ear (open) Blue integran tecnología Clear Voice, con procesamiento mediante IA para mejorar la claridad de la voz en entornos con ruido. También incluyen Dual Connection, lo que permite alternar entre dos dispositivos, por ejemplo un móvil y un portátil.

Otro punto útil es el modo de baja latencia, pensado para reducir el retardo entre imagen y sonido. Puede ser práctico al ver vídeos, jugar o usar los auriculares con contenido en movimiento.

Personalización desde la app Nothing X

Los Nothing Ear (open) Blue son compatibles con la aplicación Nothing X, desde la que se pueden ajustar graves, agudos y voces. También se puede acceder a ecualizaciones creadas por la comunidad o utilizar un ecualizador de 8 bandas para crear perfiles más personalizados.

Además, los usuarios con dispositivos Nothing OS pueden acceder a ChatGPT desde los auriculares mediante interacción por voz. Es una función añadida para quienes ya forman parte del ecosistema de la marca, aunque no será el principal motivo de compra para la mayoría. Los Nothing Ear (open) Blue ya están disponibles en la web oficial de Nothing con un precio de 99 euros.