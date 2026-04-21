Tim Cook dejará de ser CEO de Apple: John Ternus tomará el relevo en septiembre

Tim Cook dejará de ser CEO de Apple el próximo 1 de septiembre de 2026. La compañía ha anunciado oficialmente un relevo histórico en su cúpula: John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, será el próximo consejero delegado de Apple desde esa fecha. Cook, sin embargo, no abandona la empresa. Pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración, un cargo desde el que seguirá vinculado a algunas áreas estratégicas de la compañía.

El cambio ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración y llega tras un proceso de sucesión planificado a largo plazo. Hasta que se complete el relevo, Cook continuará como CEO durante el verano y trabajará con Ternus para garantizar una transición ordenada. Apple también ha explicado que, en su nueva etapa, Cook participará en determinados asuntos de la empresa, incluida la relación con responsables políticos de distintos países.

John Ternus, el elegido para suceder a Tim Cook

John Ternus será el próximo CEO de Apple, pero todavía no ocupa ese cargo. Esa precisión es importante, porque el relevo no será efectivo hasta el 1 de septiembre de 2026. Hasta entonces, Ternus seguirá siendo vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Su perfil encaja con una Apple muy marcada por el hardware. Ternus se incorporó a la compañía en 2001 dentro del equipo de diseño de producto. En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware y en 2021 entró en el equipo ejecutivo como vicepresidente sénior del área. Durante su trayectoria ha supervisado trabajos de ingeniería en categorías como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y AirPods.

La elección de Ternus también tiene una lectura estratégica. Apple apuesta por un directivo formado dentro de la propia compañía, con más de dos décadas de experiencia y muy ligado al desarrollo de producto. No se trata de un fichaje externo ni de una ruptura con la etapa anterior, sino de una sucesión interna diseñada para mantener continuidad en una empresa que atraviesa un momento clave por la inteligencia artificial, la presión regulatoria y la competencia en mercados como China.

Tim Cook seguirá dentro de Apple

El matiz más importante de este anuncio es que Tim Cook no se marcha de Apple. Dejará el cargo de CEO, pero seguirá dentro de la estructura de la compañía como presidente ejecutivo del consejo de administración. Esa figura le permitirá seguir implicado en ciertos asuntos corporativos sin mantener la gestión diaria que corresponde al consejero delegado.

Cook llegó a Apple en 1998 y se convirtió en CEO en 2011, tras la etapa de Steve Jobs. Durante sus años al frente, la empresa lanzó nuevas categorías de producto como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, además de impulsar servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

Bajo su dirección, Apple también completó uno de sus movimientos técnicos más relevantes: la transición hacia chips diseñados por la propia compañía. Ese cambio permitió a Apple controlar una parte más importante de su tecnología y mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de productos como el Mac.

El legado económico de Cook

Los números explican la magnitud de la etapa de Tim Cook al frente de Apple. Según la propia compañía, la capitalización bursátil pasó de unos 350.000 millones de dólares a 4 billones de dólares durante su mandato. La facturación anual también se multiplicó, desde los 108.000 millones de dólares del ejercicio fiscal de 2011 hasta más de 416.000 millones de dólares en 2025.

Apple también señala que su base instalada activa supera los 2.500 millones de dispositivos y que el negocio de servicios se ha convertido en una división de más de 100.000 millones de dólares. Son cifras que ayudan a entender por qué la transición se ha diseñado como un relevo gradual y no como una salida abrupta.

Un cambio histórico, pero con continuidad

El nombramiento de John Ternus como próximo CEO abre una nueva etapa en Apple, aunque no supone un giro radical inmediato. La compañía mantiene a Tim Cook en un cargo de influencia y entrega la gestión diaria a un ejecutivo que conoce desde dentro el desarrollo de sus principales productos.

El reto de Ternus será demostrar que puede liderar Apple en una fase distinta. La compañía ya no compite sólo por vender más iPhone, Mac o iPad. También necesita responder con fuerza en inteligencia artificial, servicios, privacidad, dispositivos personales y nuevas categorías de producto.