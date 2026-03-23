El iPhone 17e a examen para entender si Apple ha dado en el clavo con su modelo más económico

Llevo varios días probando el iPhone 17e, intentando descifrar si este terminal es la respuesta que el mercado pedía o simplemente un movimiento táctico de la marca. A menudo, cuando hablamos de «dispositivos de entrada», tendemos a pensar en productos recortados que sacrifican la experiencia de uso. Sin embargo, si hay un equipo que actualmente puede ostentar ese título de acceso con total honestidad es el nuevo MacBook Neo, el portátil que ha sabido leer las necesidades básicas del usuario sin pretensiones.

Es la opción razonable, ya que tienes la tecnología que de verdad importa hoy, como la inteligencia artificial, sin tener que pagar por esos extras que la mayoría de los mortales ni siquiera llegamos a configurar. Tras exprimirlo a fondo, tengo claro que no es un refrito de piezas; es un producto con identidad propia que, aunque nos obliga a aceptar ciertos compromisos, se apunta a venderse muy bien.

Tabla de características

Componente Especificaciones del iPhone 17e Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, resolución de 2.532 x 1.170 píxeles a 460 p/p, brillo máximo de 800 nits y pico de 1.200 nits en HDR Procesador Chip A19 con CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos con Neural Accelerators y Neural Engine de 16 núcleos Almacenamiento 256 GB o 512 GB Cámara principal Sistema Fusion de 48 mpx con apertura f/1,6, estabilización óptica, fotos de 24 y 48 mpx y teleobjetivo x2 integrado de 12 mpx Cámara frontal TrueDepth de 12 mpx con apertura f/1,9, enfoque automático con Focus Pixels y Face ID Vídeo Grabación en 4K con Dolby Vision hasta 60 f/s, cámara lenta en 1080p y audio espacial Batería Hasta 26 horas de reproducción de vídeo y hasta 21 horas de streaming de vídeo Carga Carga rápida de hasta el 50 % en 30 minutos con adaptador de 20 W o superior, USB-C, MagSafe hasta 15 W y Qi2 hasta 15 W Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC y doble SIM con nano SIM y eSIM Resistencia Certificación IP68 según IEC 60529, hasta 6 metros durante un máximo de 30 minutos Diseño y medidas Aluminio y vidrio, Ceramic Shield 2, 14,67 x 7,15 x 0,78 cm y 170 g de peso Extras Apple Intelligence, botón Acción, Emergencia SOS vía satélite y detección de accidentes

Así es el iPhone 17e

El iPhone 17e es la culminación de una transición que Apple debería haber completado hace un par de años. Lo primero que notas al tenerlo en las manos es que estás ante un chasis que nota premium, con bordes de aluminio aeroespacial que ofrecen una ligereza sorprendente.

No es un teléfono que pese en el bolsillo ni que resulte incómodo tras una hora de uso continuado. La sensación en mano es de ser un dispositivo sólido, algo vital para un teléfono que aspira a durar muchos años en manos de usuarios que no suelen renovar su terminal cada temporada.

Apple ha blindado la parte delantera de este iPhone 17e con el nuevo Ceramic Shield 2. Según la marca, este material es tres veces más resistente a arañazos que el cristal de generaciones anteriores. Para mí, que suelo llevar el móvil sin funda en el bolsillo, esto es un alivio real y una tranquilidad añadida. Es un cambio que no se ve a simple vista, pero que alarga la vida útil del dispositivo de forma notable.

Pantalla OLED con luces y sombras

Aunque el iPhone 17e hereda el panel OLED que ya vimos en su predecesor, la experiencia en este apartado tiene matices importantes. Sobre el papel, tener tecnología OLED asegura colores vivos y una calibración marca de la casa que es, sencillamente, de las mejores del mercado. Para editar una foto rápida para redes sociales sentado en el sofá o ver un capítulo de una serie antes de dormir, la pantalla cumple con creces y ofrece una nitidez impecable.

Sin embargo, hay que ser honestos con el rendimiento en exteriores. En cuanto sales a la calle y te enfrentas a una luz de mediodía intensa, esa luminosidad tan nuestra, como la que tenemos en Alicante, el panel empieza a sufrir. Le falta ese punto extra de brillo máximo que sí tienen los modelos Pro para combatir los reflejos más agresivos. No es que no se vea nada, pero te obliga a buscar algo de sombra o a forzar la vista más de lo deseado si intentas leer un texto largo.

A esto se le suma la ya comentada tasa de refresco de 60 Hz. Apple sigue reservando la fluidez del ProMotion para su gama alta. Si vienes de un teléfono de 120 Hz, notarás que el movimiento no es tan sedoso, aunque para el usuario medio que no es un entusiasta técnico, la optimización de iOS compensa gran parte de esta carencia. Es una pantalla notable para interiores, pero que te recuerda sus limitaciones.

El chip A18 y el futuro de la IA

Donde Apple no ha querido racanear es en el chip. El iPhone 17e monta el A18, y esto son palabras mayores. Estamos hablando de que el modelo más económico tiene la misma potencia bruta que los gama alta de hace apenas unos meses. En el uso diario, esto da como resultado la inmediatez total:,las aplicaciones se abren antes de que termines de pulsar el icono y no hay rastro de lag, hagas lo que hagas.

Pero la verdadera razón de ser de este despliegue de potencia es Apple Intelligence. He estado trasteando con las funciones de IA generativa y la experiencia es sorprendente. Desde los resúmenes de hilos interminables de notificaciones hasta la capacidad de Siri para entender contextos complejos sin que tengas que hablarle como a un robot.

Lo mejor es que todo ocurre en el dispositivo, lo que garantiza esa privacidad que tanto nos gusta. Comprar un iPhone 17e hoy es comprar un billete de primera clase para los próximos cinco o seis años de actualizaciones de software. No es un teléfono que se vaya a quedar corto pronto, y eso es un valor de reventa que muy pocos pueden igualar.

Una cámara solitaria pero extremadamente inteligente

En el apartado de cámaras, el iPhone 17e apuesta por la honestidad. Solo tenemos una lente trasera, pero vaya lente. Es un sensor de 48 megapíxeles que hace que te olvides de que no tienes tres cámaras. Me ha sorprendido la capacidad que tiene para gestionar las luces complicadas. El nivel de detalle es brutal y el procesado de color es muy natural, huyendo de esa saturación excesiva que vemos en otras marcas.

Lo más inteligente que ha hecho Apple es aprovechar esos 48 MP para ofrecernos un zoom de dos aumentos de calidad óptica mediante un recorte del sensor. No es un teleobjetivo real, pero para retratos o fotos de calle funciona tan bien que apenas notarás la diferencia.

Evidentemente, si eres de los que disfruta haciendo fotos de paisajes inmensos, echarás de menos un ultra gran angular, pero para el usuario que quiere sacar el móvil, disparar y que la foto sea perfecta para Instagram o para el álbum familiar, esta cámara es una apuesta segura.

Autonomía y el ecosistema MagSafe

Hablemos de la batería, ese tema que siempre nos tiene en vilo. La eficiencia del chip A18 hace milagros. En mis días de uso normal, mezclando WiFi con datos y dándole caña a las redes sociales y la música, he llegado a la noche con un 20% de batería sin problemas. No es un teléfono para estar dos días fuera de casa sin cargador, pero sí es un terminal que te da la tranquilidad de no tener que vivir pegado a un enchufe a partir de las seis de la tarde.

Además, la integración total de MagSafe es un antes y un después para esta gama. Poder usar carteras magnéticas, soportes para el coche o baterías externas que se pegan solas es una comodidad que, una vez la pruebas, te hace preguntarte cómo podías vivir sin ella. Se agradece que Apple mantenga la coherencia en sus accesorios, permitiendo que este modelo «pequeño» disfrute de las mismas ventajas que los más caros.

Por qué el iPhone 17e es la elección más lógica

Mi veredicto es claro, el iPhone 17e es el teléfono de la sensatez. A veces nos volvemos locos con las especificaciones técnicas y los números estratosféricos, pero la realidad del usuario de calle es otra. Lo que la mayoría buscamos es un móvil que no falle, que saque fotos espectaculares sin esfuerzo y que no se note viejo a los seis meses.

Este terminal cumple con nota en todos esos frentes. Sí, tiene la espinita de los 60 Hz y esa pantalla que sufre bajo el sol de justicia del mediodía, pero lo compensa con un rendimiento que asusta y una construcción que es pura delicia. Es el iPhone para los que compran con la cabeza, para los que quieren lo mejor de Apple sin pagar el «impuesto del lujo» de las funciones Pro que muchos no terminan usando nunca.

Si eres de esos valientes que todavía usa un iPhone con botón de inicio o bien, de un modelo como el 12 o el 13, el salto que vas a dar es gigantesco. Apple ha dado en el clavo simplificando su catálogo y ofreciendo un producto que es el más recomendable para la gran mayoría de la población. Es potente y está preparado para la inteligencia artificial. Poco más se puede pedir.

El iPhone 17e tiene un precio de 709 euros para un almacenamiento de 256 GB y de 959 euros para el de 512 GB, estando disponibles en colores Blanco, Negro y Rosa Palo.