Adaptadores de enchufe universales: los mejores para viajar a Reino Unido, EEUU y Asia

Parece un detalle pequeño hasta que llegas al hotel de Londres con el móvil al 3% y descubres que tu cargador no entra en ninguna de las tomas de la habitación. Que sí, que en cualquier tienda lo vas a encontrar por 5 libras, pero ya es un engorro. Los enchufes varían por países, por regiones e incluso por edificio según la antigüedad de la instalación. Elegir bien el adaptador antes de salir de casa es un un alivio. Estos son los tipos de enchufe encontrarás en los destinos más habituales y cuáles son los mejores adaptadores del mercado ahora mismo.

Un adaptador no es lo mismo que convertidor de voltaje

Antes de entrar en recomendaciones conviene aclarar algo que genera confusión con frecuencia. Un adaptador no convierte la tensión eléctrica. Su única función es adaptar la forma física de la clavija para que encaje en el enchufe de la pared. La mayoría de los dispositivos actuales, cargadores de móvil, portátiles, cámaras, son multivoltaje y funcionan entre 100 V y 250 V sin problema. Sin embargo, pequeños electrodomésticos como secadores o planchas de pelo podrían no serlo, y conectarlos sin un convertidor de tensión puede dañarlos de forma irreversible. Para cargar el móvil, el portátil, los auriculares o la cámara, un adaptador estándar es todo lo que necesitas.

Qué enchufe encontrarás según el destino

Reino Unido e Irlanda usan el Tipo G: tres clavijas rectangulares dispuestas en triángulo. Es uno de los más distintos del europeo y no admite improvisaciones. También lo encontrarás en Malta, Singapur, Hong Kong, Malasia y algunos países de Oriente Medio.

Estados Unidos, Canadá y México usan el Tipo A/B: dos o tres clavijas planas en vertical. El voltaje es de 110-120 V, diferente al europeo, aunque como se ha dicho los dispositivos modernos lo gestionan solos.

Japón también usa Tipo A, pero con algunas particularidades: el voltaje es de 100 V y las tomas suelen ser más estrechas. La mayoría de cargadores modernos funcionan sin problema, pero conviene comprobarlo.

Australia y Nueva Zelanda usan el Tipo I: dos o tres clavijas planas en diagonal, un formato que no comparte con casi ningún otro continente. También es habitual en China y Argentina.

Tailandia, Vietnam e Indonesia mezclan varios tipos según el edificio, pueden aparecer enchufes europeos, americanos y australianos en el mismo hotel. Un universal resuelve el problema sin tener que investigar antes de cada viaje.

La mejor solución que puedes comprar ahora

El Epicka es el adaptador universal más vendido y más valorado en Amazon a nivel global, con más de 15.000 valoraciones y una media que ronda el 4,7 sobre 5. Incluye fusible integrado de 10 A, persianas de seguridad y sistema de bloqueo de enchufe independiente, además de certificaciones RoHS, CE y FCC. Cubre los tipos A, C, G e I, lo que lo hace válido para Reino Unido, EEUU, Australia, Europa continental y la mayor parte de Asia. Tiene un puerto USB-C y cuatro USB-A. La potencia de carga USB no es de las más altas del mercado, pero para la mayoría de viajeros con móvil, tablet y auriculares es más que suficiente. Lo encuentras por 35 euros.

Lo que no te dice la caja

Hay un par de advertencias que los fabricantes no siempre destacan lo suficiente. La primera, casi ningún adaptador que se denomina «universal» cubre realmente todo el planeta. Los enchufes Tipo M de Sudáfrica y algunos países del sur de África, y ciertos enchufes arcaicos de India, quedan fuera de la mayoría de modelos. Si tu destino es África subsahariana o el subcontinente indio, conviene comprobarlo específicamente antes de comprar.

La otra es que un adaptador universal ocupa un solo enchufe de la pared. Si en el hotel solo hay una toma accesible y tienes cuatro dispositivos que cargar, un modelo con varios puertos USB integrados resuelve el problema sin necesitar un ladrón adicional. O si no, una powerbank también es otra de las imprescindibles en tu maleta.

Con un adaptador universal de calidad en la maleta, el tema de los enchufes deja de ser un problema para siempre. No es la compra más emocionante de la preparación del viaje, pero sí una de las que más se agradecen.