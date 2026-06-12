UGREEN lanza las MagFlow Air, las baterías externas magnéticas más delgadas para iPhone

El inminente verano está pidiendo que revises tus soluciones de carga si tienes un iPhone. UGREEN acaba de ampliar su catálogo de accesorios de carga con las nuevas baterías externas de la serie MagFlow Air, dos modelos magnéticos diseñados para pegarse literalmente al iPhone y mantenerlo cargado sin cables de por medio. La propuesta es clara: máxima portabilidad sin renunciar a potencia real.

Diseño ultradelgado pensado para no estorbar

La gama se compone de dos variantes, la MagFlow Air Magnetic Power Bank 5000mAh y la MagFlow Air Magnetic Power Bank 10000mAh. Ambas comparten el mismo sistema de carga inalámbrica Qi2 certificada a 15W y el mismo anclaje magnético con 16 imanes N52 de grado Apple, que generan una fuerza de sujeción superior a 8N, suficiente para que la batería no se caiga aunque el teléfono reciba algún golpe accidental.

El primer argumento de estas baterías es físico. La versión de 5.000 mAh mide solo 9 mm de grosor y pesa 127 gramos. La de 10.000 mAh sube hasta los 14 mm y ronda los 213 gramos. En ambos casos el perfil está diseñado para no tapar la cámara del iPhone mientras carga, algo que cualquiera que haya usado una batería magnética de tamaño generoso habrá agradecido alguna vez.

El acabado es minimalista, disponible en tres colores, azul claro, negro y blanco, con una textura que proporciona agarre cómodo. Las fotos de producto y las unidades enviadas a prueba confirman que la construcción se siente sólida pese al grosor reducido.

La diferencia más visible entre los dos modelos, más allá de la capacidad, es que la versión de 10.000 mAh incorpora un cable USB-C extraíble integrado en el propio cuerpo de la batería. No es un detalle menor:, significa salir de casa con un cable menos en el bolsillo, algo que en viajes cortos o en el día a día marca la diferencia. La correa del cable sirve además como asa para sujetarla con más comodidad.

Carga rápida en los dos sentidos

Ambas baterías admiten carga inalámbrica simultánea con recarga por cable. La versión de 5.000 mAh soporta 20W bidireccionales por USB-C y se recarga completamente en unas dos horas. La de 10.000 mAh sube hasta los 30W bidireccionales y se carga en 1,5 horas, lo que es un dato destacable para una batería de esa capacidad.

Según datos de laboratorio de UGREEN, la versión de 5.000 mAh lleva un iPhone 17 Pro al 33% en 30 minutos de carga inalámbrica. La de 10.000 mAh aguanta hasta 1,76 cargas completas de un iPhone Air o 1,33 de un iPhone 17 Pro Max.

En materia de seguridad, ambos modelos incorporan la tecnología DymondCell con celdas ATL, sensores NTC duales para control térmico en tiempo real y 13 capas de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito. Cumplen además con los estándares de seguridad aérea, por lo que pueden llevarse en cabina sin problemas estas vacaciones.

Precio y disponibilidad

Ambos modelos forman parte de la línea Air Editions, que también incluye los cargadores compactos Nexode Air 65W. La serie está disponible a través de los canales habituales de la marca, con un precio de 69,99 y de 49,99 euros, si bien puedes aprovechar las diferentes promociones en marketsplaces como Amazon.