La IA ya sabe cuándo van a subir los precios de los vuelos y así puedes usarla a tu favor

Encontrar vuelos baratos siempre ha sido una mezcla de paciencia, intuición y suerte. Había que entrar varias veces al día en los comparadores, borrar las cookies para que la web no recordara que ya habías buscado ese vuelo y rezar para que el precio no hubiera subido. La inteligencia artificial ha cambiado las reglas de un plumazo. Las herramientas actuales analizan millones de datos en tiempo real, predicen cuándo van a subir o bajar los precios y te avisan en el momento exacto en que debes comprar. Pero las aerolíneas también usan IA para maximizar sus ingresos, y conocer sus trucos es tan importante como conocer los tuyos.

Las aerolíneas usan la IA para que pagues más de lo necesario

Antes de hablar de cómo encontrar vuelos baratos conviene entender cómo funciona el sistema en tu contra. Las aerolíneas llevan décadas usando algoritmos de revenue management que ajustan los precios de cada asiento en tiempo real según la demanda, el momento de la búsqueda, el dispositivo desde el que se busca y hasta el historial de navegación del usuario. Ese sistema se ha sofisticado enormemente con la inteligencia artificial, ya que hoy los algoritmos de aerolíneas son capaces de detectar patrones de comportamiento y subir precios cuando detectan que un usuario ha buscado el mismo vuelo varias veces, cuando identifica que la búsqueda se hace desde una zona geográfica de alto poder adquisitivo, o cuando queda poco tiempo para la fecha de salida y la demanda es alta.

El resultado es un sistema de precios completamente opaco en el que dos personas que buscan el mismo vuelo al mismo tiempo desde dispositivos distintos pueden ver precios diferentes. La forma más sencilla de neutralizar parte de ese seguimiento es buscar siempre en modo incógnito, usar una VPN para simular que buscas desde otro país y borrar las cookies del navegador entre búsquedas. Son medidas básicas que no garantizan el precio más bajo pero sí evitan que el algoritmo de la aerolínea te identifique como un comprador dispuesto a pagar más.

Las mejores herramientas con IA para encontrar vuelos baratos

La herramienta Vuelos de Google es el punto de partida más potente para encontrar vuelos baratos y uno de los mejores ejemplos de IA aplicada a la búsqueda de billetes. Su función de predicción de precios analiza el historial de tarifas de cada ruta y te indica si el precio actual es bajo, normal o alto para esa fecha, y si se espera que suba o baje en los próximos días. También tiene un mapa interactivo que muestra los precios de vuelo desde tu ciudad de origen a cualquier destino del mundo, lo que es especialmente útil si tienes las fechas flexibles y el destino abierto. La alerta de precios es otra herramienta muy valiosa, la activas para una ruta concreta y Google te envía un email cuando el precio baja de forma notable.

Skyscanner y Kayak ofrecen funciones similares de predicción y alertas de precio, y tienen la ventaja de agregar resultados de cientos de aerolíneas y agencias de viaje en una sola búsqueda, lo que facilita encontrar vuelos baratos en rutas con múltiples operadores. Una táctica interesante es buscar vuelos con escala en lugar de directos, en muchas rutas, un vuelo con una parada intermedia puede costar la mitad que el directo, siempre y cuando sea algo que no te importe. Como apunte personal, hace algunos veranos debía ir de Alicante a Jerez y los precios eran prohibitivos, cercanos a las 4 cifras. Como tenía tiempo y ganas de marcha lo hice por 140 euros haciendo un Alicante-Londres-Jerez.

Los trucos que las herramientas de IA no te van a contar

Encontrar vuelos baratos con IA es muy eficaz, pero hay algunas variables que los algoritmos no controlan y que dependen del criterio del viajero. La primera es la flexibilidad de fechas: volar un martes o un miércoles en lugar de un viernes o un domingo puede suponer una diferencia de precio de entre el 30 y el 50 por ciento en muchas rutas.

La segunda es el aeropuerto de salida o llegada. Buscar en aeropuertos alternativos cercanos a tu origen o destino, como Bérgamo en lugar de Milán, que están a 40 kilómetros, puede revelar tarifas mucho más bajas. La tercera, y quizá la menos conocida, es reservar en la moneda local del país de la aerolínea, en algunos casos, cambiar el idioma y la divisa de la web de la aerolínea al del país donde está registrada ofrece precios más bajos que los que se muestran a los usuarios españoles.

La combinación de herramientas de IA para vigilar precios con estos trucos de comportamiento es la estrategia más efectiva para encontrar vuelos baratos. Las aerolíneas tienen algoritmos muy sofisticados, pero el viajero que entiende cómo funcionan y usa las herramientas adecuadas tiene mucho más margen del que cree para pagar menos por el mismo asiento.