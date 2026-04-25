Dreame AirStyle Pro: el nuevo 7 en 1 que quiere jubilar a tu peluquero

Seguro que si te menciono la marca Dreame, lo primero que te viene a la cabeza es ese robot aspirador que tienes dando vueltas por el salón o esa aspiradora de mano sin cables que es una maravilla de la succión. Pues bien, la firma ha decidido dar un salto de gigante y meterse de lleno en tu cuarto de baño. Aprovechando toda esa experiencia que tienen fabricando motores digitales ultrarrápidos, han lanzado el Dreame AirStyle Pro, un dispositivo que pretende demostrar que la alta tecnología también puede ser la mejor aliada de tu melena. Tras ver cómo se desenvuelve, te aseguro que la propuesta es tan potente como sus famosas aspiradoras.

Así es el Dreame AirStyle Pro

Ingeniería de alto nivel en la palma de tu mano

Lo que hace que el Dreame AirStyle Pro sea diferente es su motor. Gira a 100.000 RPM. Para que nos entendamos: mientras que un secador convencional se basa en calentar una resistencia hasta que quema para secarte el pelo (lo cual lo achicharra), este aparato utiliza la fuerza bruta del aire. Expulsa un chorro tan potente y controlado que el secado es mucho más rápido y, lo más importante, más sano. Al no depender de temperaturas extremas, la fibra capilar no sufre ese castigo diario que acaba en puntas abiertas y pelo pajizo.

Este motor permite que funcione el famoso efecto Coanda. Es un principio físico por el cual el aire a alta presión tiende a seguir la curvatura de una superficie. Esto significa que cuando acercas un mechón a uno de los rizadores, el pelo es «succionado» y se enrolla solo alrededor del cilindro. Es casi mágico verlo en funcionamiento.

Los 7 cabezales: de la ducha al acabado de pasarela

La versatilidad de este modelo Pro es su mayor baza. No importa si tienes el pelo liso, rizado, fino o muy grueso; hay un accesorio específico para cada necesidad.

1. Boquilla de secado rápido

Es el accesorio de base. Su función es concentrar el aire para quitar la humedad principal después de lavarte la cabeza. Lo que me ha gustado es que el flujo es muy focalizado, lo que evita que el pelo salga volando hacia todos lados y se enrede antes de empezar a peinarte. Y, por otro lado, la diferencia de ruido con respecto a otras soluciones.

2 y 3. Rizadores automáticos (Izquierda y Derecha)

Aquí es donde entra en juego el efecto Coanda que te comentaba. Son dos barriles distintos. Uno enrolla el pelo en el sentido de las agujas del reloj y el otro al revés. Es fundamental cambiarlos según el lado de la cabeza que estés trabajando para que el rizo siempre quede hacia fuera de la cara, dando ese aspecto de peinado profesional. Solo tienes que acercar el mechón y el Dreame AirStyle Pro hace todo el trabajo de giro.

4. Cepillo alisador firme

Si lo que buscas es un look liso pero con volumen natural, este es el accesorio. Sus cerdas son lo suficientemente rígidas para desenredar el pelo mientras el aire caliente (pero controlado) va sellando la cutícula. Es perfecto para esos días de diario en los que quieres ir arreglada pero no tienes tiempo para pasarte la plancha mechón a mechón.

5. Cepillo redondo voluminizador

Este es un clásico que no podía faltar. Es ideal para dar cuerpo en la zona de la raíz o para curvar las puntas hacia dentro o hacia fuera. Si tienes el pelo algo lacio, este cepillo le da esa «vidilla» y movimiento que solemos ver en los anuncios de champú.

6. Accesorio para cabellos rebeldes (Flyaway)

Este cabezal me parece una genialidad técnica. Se utiliza con el pelo ya seco como paso final. Lo que hace es aprovechar el flujo de aire para «esconder» los pelos cortos y encrespados que suelen quedarse levantados (el famoso frizz) debajo de los mechones más largos. El resultado es una superficie del cabello mucho más lisa y brillante.

7. Difusor profesional

Muchos moldeadores de este tipo se olvidan de las melenas rizadas, pero el Dreame AirStyle Pro incluye un difusor de gran tamaño. Distribuye el aire de forma muy suave y uniforme, permitiendo que el rizo natural se seque con definición y sin deshacerse.

Rendimiento y tecnología para tener el mejor brillo

Al probar el dispositivo con la modelo, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el brillo final Hay dos motivos tecnológicos detrás de esto que merece la pena explicar de forma sencilla.

En primer lugar, está el emisor de iones negativos. Este aparato suelta unos 200 millones de iones durante el secado. La electricidad estática es la que hace que el pelo se vea encrespado y opaco; los iones neutralizan esa carga eléctrica, haciendo que las escamas del pelo se cierren y reflejen mejor la luz. Por eso el pelo se ve tan brillante después de usarlo.

En segundo lugar, el control de temperatura NTC. El Dreame AirStyle Pro lleva un sensor inteligente que mide la temperatura del aire más de mil veces por segundo. Esto es clave: si el sensor nota que el aire se está calentando demasiado, lo baja automáticamente. Así se garantiza que nunca superes el umbral de seguridad que dañaría la queratina natural de tu cabello. Es como tener un guardaespaldas para tu pelo.

Un diseño pensado para no cansar

He tenido otros secadores en casa para mis hijas y en la mano, después de 10 minutos, parece que has estado haciendo pesas en el gimnasio. Este pesa poco más de 500 gramos. Su diseño tipo «bastón» es muy equilibrado, por lo que no sufren ni la muñeca ni el brazo. Los botones son accesibles con el pulgar y el sistema para cambiar los cabezales es de tipo «click» rápido; no queman al quitarlos, lo que permite cambiar de un estilo a otro en mitad de la sesión sin esperas.

Un rotundo sí

Después de ver los resultados y analizar la tecnología que Dreame ha metido en este dispositivo, la conclusión es que estamos ante un gadget que realmente marca la diferencia. No es solo un objeto aspiracional o de diseño; es una herramienta que ahorra tiempo y, sobre todo, salud capilar.

La gran ventaja del Dreame AirStyle Pro es que sustituye a tres o cuatro aparatos diferentes. Tienes el secador potente, la plancha de alisado natural, el rizador automático y el voluminizador, todo en uno. Para alguien que viaje a menudo o que simplemente quiera tener el baño despejado de cables, es la solución definitiva.

Además, el hecho de que venga de una marca experta en motores nos da una tranquilidad extra en cuanto a la durabilidad y potencia del producto. Si buscas un peinado de peluquería en casa sin castigar tu melena, este 7 en 1 es una de las compras más inteligentes que puedes hacer este año. Su precio es de 299 euros, si bien actualmente se puede adquirir promocionalmente a 249 euros.

Agradecimientos a Angie Alejandra por prestarse como modelo.