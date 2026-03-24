HONOR MagicPad 4: el futuro de la productividad ya no pesa ni ocupa lugar en tu mochila

El usuario actual ya no busca solo una pantalla grande, sino una herramienta que realmente pueda sustituir al ordenador en cualquier situación. La HONOR MagicPad 4 se presenta en este mercado de 2026 no como una simple actualización, sino como un cambio de paradigma en lo que a ingeniería de hardware se refiere. Conseguir que un dispositivo con una pantalla de más de 12 pulgadas sea más fino que un smartphone convencional parecía un sueño imposible hace un par de años, pero aquí la tenemos: una placa de potencia pura que desafía la lógica de los componentes internos.

Así es la HONOR MagicPad 4

Para comprender la magnitud del salto generacional que ha dado HONOR, es necesario desglosar sus especificaciones. No estamos ante hardware del año pasado; estamos ante el estándar que marcará el resto de 2026.

Así es la HONOR MagicPad 4 Nombre del modelo HONOR MagicPad 4 Pantalla OLED de 12,3 pulgadas, resolución 3.2K, tasa de refresco de 165 Hz y brillo de hasta 2.000 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm Memoria RAM 12 GB o 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.0 Batería y carga 10.100 mAh con carga rápida de 66 W Grosor y peso 4,8 mm de grosor y 485 gramos de peso Sonido Sistema de 8 altavoces, compatibilidad con IMAX Enhanced y audio espacial Precio 599 euros para la versión de 12 GB + 256 GB y 799 euros para la de 16 GB + 512 GB

Ingeniería de vanguardia, solo 4,8 milímetros

El chasis de la HONOR MagicPad 4 es un logro técnico que merece ser analizado con lupa. Mantener una estructura rígida en un grosor de 4,8 milímetros requiere el uso de aleaciones que hasta hace poco estaban reservadas a la aeronáutica. El aluminio de grado aeroespacial que recubre el dispositivo no solo le otorga un acabado premium que repele las huellas, sino que evita cualquier tipo de torsión. Es una tablet que se puede llevar en cualquier carpeta o mochila sin miedo a que sufra daños estructurales, a pesar de su ligereza.

La integración de los componentes en un espacio tan reducido es lo que realmente marca la diferencia. HONOR ha rediseñado la placa base y los sistemas de disipación para que no existan puntos de calor localizados, algo crítico cuando manejamos un grosor tan ínfimo. Al sujetarla, la distribución del peso está tan equilibrada que se siente incluso más ligera de lo que indica la báscula.

Pantalla OLED a 165 Hz, grata experiencia visual

Entrando de lleno en la experiencia multimedia, el panel de la HONOR MagicPad 4 se posiciona como el mejor de su categoría. No es solo una cuestión de resolución 3.2K, sino de la fluidez absoluta que aportan sus 165 Hz de tasa de refresco. En el uso diario, esto se traduce en una respuesta instantánea: desde el desplazamiento por páginas web infinitas hasta la ejecución de juegos de alta carga gráfica, la estela desaparece por completo.

Un punto fundamental para nosotros es la salud ocular. Esta tablet incorpora una frecuencia de atenuación PWM de 4320 Hz, la más alta del mercado. Esto elimina el parpadeo invisible de las pantallas OLED que causa fatiga tras sesiones prolongadas de lectura o trabajo. Si a esto le sumamos un brillo pico de 2000 nits, tenemos un dispositivo que se puede usar bajo la luz directa del sol en una terraza sin perder ni un ápice de contraste o color. La certificación IMAX Enhanced asegura que, al ver cine, el rango dinámico y la colorimetría sean idénticos a los que el director pretendía en la gran pantalla.

Potencia bruta para la era de la IA

El cerebro de la HONOR MagicPad 4 es el Snapdragon 8 Gen 5. Este procesador, fabricado en un proceso de 3 nanómetros de última generación, no solo es más rápido que sus predecesores, sino mucho más eficiente. La capacidad de procesamiento de redes neuronales (NPU) se ha triplicado, lo que permite que la inteligencia artificial del dispositivo trabaje en segundo plano de forma constante.

Durante las pruebas de rendimiento, la tablet ha gestionado la edición de varias pistas de vídeo en 4K. La multitarea es real y fluida: podemos tener una ventana de diseño, el correo electrónico y una videollamada de alta resolución funcionando al mismo tiempo sin que el sistema cierre aplicaciones para liberar memoria. Es, a todos los efectos, la potencia de un PC concentrada en medio centímetro de grosor.

Audio espacial y ecosistema

El sonido es otro de los pilares de la HONOR MagicPad 4. Incluir 8 altavoces en un cuerpo tan delgado parecía un suicidio acústico, pero HONOR ha utilizado cámaras de resonancia rediseñadas que aprovechan la propia estructura del chasis. El resultado es un audio con graves perceptibles y una separación de canales que genera una burbuja sonora real a nuestro alrededor. No es necesario usar auriculares para disfrutar de una película o para que nos escuchen con claridad en una reunión, ya que los micrófonos también utilizan IA para cancelar el ruido de fondo.

En cuanto al software, MagicOS 8.0 se integra perfectamente con otros dispositivos de la marca. La función «Magic Link» permite usar la tablet como una extensión del smartphone o del ordenador de forma inalámbrica y con una latencia imperceptible. Podemos arrastrar archivos, copiar textos en el móvil y pegarlos en la tablet, o incluso utilizar la potencia de la HONOR MagicPad 4 para procesar tareas que hayamos iniciado en nuestro teléfono.

Autonomía y carga rápida que rompe mitos

Existía el temor de que un diseño tan delgado sacrificara la batería, pero los 10.100 mAh de la HONOR MagicPad 4 despejan cualquier duda. Gracias a las nuevas densidades de las baterías de silicio-carbono, se ha logrado meter más capacidad en menos espacio. En un escenario de uso profesional mixto, la tablet supera las 12 horas de pantalla activa, lo que garantiza cubrir una jornada laboral completa y el ocio posterior sin pasar por el cargador.

Cuando la batería finalmente se agota, la carga de 66W permite recuperar gran parte de la energía en apenas media hora. Es una buena combinación para quien viaja constantemente y no puede permitirse estar pegado al enchufe.

El nuevo estándar de la gama premium

Tras probar a fondo la HONOR MagicPad 4, queda claro que estamos ante un producto que no acepta compromisos. Ha logrado unificar tres conceptos que rara vez van de la mano: diseño extremo, potencia de última generación y una autonomía sobresaliente. Es la tablet que demuestra que Android ya no tiene nada que envidiar a otros ecosistemas en el entorno profesional.

Si buscas la máxima expresión de la tecnología móvil en 2026, la HONOR MagicPad 4 es, sin duda, la inversión más inteligente. Es un dispositivo preparado para durar años, capaz de adaptarse a cualquier flujo de trabajo y de ofrecer la mejor experiencia cinematográfica en formato tablet. Un golpe de autoridad de HONOR que redefine lo que debemos exigirle a una tablet premium.