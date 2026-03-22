Guía para activar los chats de terceros en WhatsApp en tu iPhone

La interoperabilidad de la mensajería ya es una función operativa para los usuarios europeos. Gracias a la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA), Meta ha habilitado la opción de gestionar chats de terceros en WhatsApp. Esta novedad permite que aplicaciones externas se comuniquen con la plataforma, eliminando la necesidad de saltar entre diferentes apps para responder a contactos que utilizan servicios de mensajería alternativos.

El nuevo estándar de interoperabilidad en Europa

Hasta ahora, WhatsApp funcionaba como un ecosistema cerrado. Con la implementación de los chats de terceros en WhatsApp, la aplicación abre su infraestructura para recibir tráfico de plataformas que cumplan con sus protocolos de seguridad. Esto no es solo una mejora de funcionalidad, sino un mandato legal que busca evitar el monopolio de las grandes tecnológicas y facilitar la libre elección del usuario.

Es importante destacar que esta opción no viene activada por defecto. El usuario debe realizar una configuración manual y aceptar las condiciones de privacidad, ya que el intercambio de mensajes con aplicaciones externas implica que los datos viajan fuera de los servidores directos de Meta.

Pasos para habilitar la función en los Ajustes

El despliegue en iOS ya muestra un banner específico para guiar al usuario. Estos son los pasos exactos para completar la configuración:

Acceso a la configuración: Dentro de la pestaña «Ajustes» de WhatsApp, pulsa en el aviso superior que indica «Chats de terceros» y selecciona la opción «Configurar».ç

Activar solicitudes: En la siguiente pantalla, activa el interruptor de «Solicitudes de chats de terceros». Esto generará una notificación cada vez que una nueva aplicación intente enviarte un mensaje.

Confirmación y activación: WhatsApp mostrará una pantalla informativa sobre el funcionamiento del servicio. Pulsa en «Continuar» y, posteriormente, en el botón verde de «Activar».

Selección de aplicaciones externas: En el listado de aplicaciones disponibles, marca aquellas desde las que quieras recibir mensajes. Actualmente, servicios como BirdyChat o Haiket ya son compatibles con este sistema.

Gestión de la bandeja de entrada: El sistema te preguntará cómo quieres organizar estos mensajes. Puedes elegir «Combinados», para que aparezcan junto a tus chats normales, o «Separados», para alojarlos en una carpeta independiente.

Finalmente ya tienes activados los mensajes de apps de terceros . Recuerda que, en todo momento, se trata de un proceso reversible.



Ten esto en cuenta: privacidad y bloqueos

Cuando utilizas los chats de terceros en WhatsApp, se comparte tu número de teléfono para establecer el contacto, aunque no otros datos personales. Sin embargo, hay un factor de seguridad que debe ser tenido en cuenta. Las personas que hayas bloqueado previamente en WhatsApp podrían contactarte si utilizan una de estas aplicaciones de terceros.

WhatsApp advierte que no puede ver tus mensajes en estas conversaciones externas, pero tampoco puede garantizar que la aplicación de origen aplique el mismo nivel de cifrado de extremo a extremo que su protocolo nativo. Por ello, se recomienda revisar periódicamente qué aplicaciones tienen permiso para enviarte mensajes desde el menú de administración