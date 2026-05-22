Weather Replay es la web para ver qué tiempo hacía en cualquier lugar desde 1940

Weather Replay es una herramienta de Copernicus que permite consultar el tiempo pasado en cualquier punto del planeta, hora a hora y desde enero de 1940. La aplicación, impulsada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, C3S, y el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo, ECMWF, funciona como un visor interactivo para viajar por décadas de datos atmosféricos sin instalar nada en el ordenador.

Qué se puede consultar en Weather Replay

La web está pensada para un uso muy visual. El usuario puede elegir una fecha, buscar una ubicación, moverse por el mapa y activar distintas capas meteorológicas. En segundos, la pantalla muestra cómo evolucionaban la temperatura, la lluvia, el viento o la presión durante una ventana de 48 horas. Además, la herramienta permite reproducir la animación, avanzar o retroceder en el tiempo y descargar datos en formato CSV para analizarlos con más detalle.

Permite activar variables como la temperatura a 2 metros, la precipitación, la presión a nivel del mar, el viento a 10 metros o las rachas máximas. También incluye capas más técnicas, como la temperatura a 850 hPa, el viento en altura o el geopotencial a 500 hPa, útiles para entender mejor la situación atmosférica que había detrás de una tormenta, una ola de calor o un episodio de viento intenso.

Uno de los elementos más prácticos está en el panel inferior. Ahí se muestra una gráfica con la evolución de las variables seleccionadas durante 48 horas. Copernicus indica que estas series temporales se visualizan con la máxima resolución posible dentro de la herramienta: 0,25 grados, aproximadamente unos 30 kilómetros, y una hora de resolución temporal.

El tiempo en fechas históricas

El gran atractivo de Weather Replay está en que no sólo sirve para consultar el tiempo de ayer o de la semana pasada. La herramienta permite revisar episodios históricos, fenómenos extremos y fechas personales. Copernicus cita ejemplos como el huracán Katrina, la ola de calor europea de 2003 o el ciclón Nargis, pero el usuario puede escoger cualquier fecha disponible desde 1940.

Un ejemplo de lo que me ha dado por consultar es Hiroshima el día del bombardeo. Al buscar la ciudad japonesa y seleccionar el 6 de agosto de 1945, Weather Replay permite revisar la reconstrucción meteorológica de la zona.

No es una estación meteorológica exacta

Weather Replay no muestra datos medidos por una estación situada exactamente en cada calle. La web se apoya en ERA5, el reanálisis climático de ECMWF. Este tipo de producto combina observaciones históricas con modelos físicos para generar una reconstrucción coherente de la atmósfera.

ERA5 ofrece datos horarios de numerosas variables atmosféricas, terrestres y oceánicas, y está disponible desde 1940 hasta la actualidad. Copernicus explica que los datos se actualizan a diario con una latencia aproximada de cinco días y que la información se trabaja en una malla global, no como una observación puntual tomada en un lugar exacto.

Por eso, la forma más precisa de explicar Weather Replay es decir que permite consultar estimaciones meteorológicas históricas basadas en reanálisis, no “el tiempo exacto” de un punto concreto.

Para qué puede servir

Weather Replay es útil para curiosos y usuarios que quieran recuperar el contexto meteorológico de una fecha concreta. Sirve para comprobar qué tiempo hacía el día de un nacimiento, durante un viaje, en una final deportiva, en una tormenta recordada o en un episodio histórico.

Su principal ventaja es que convierte una base de datos climática muy compleja en una experiencia sencilla: seleccionar fecha, buscar lugar y explorar el mapa. No sustituye a un informe meteorológico oficial ni a los registros de una estación concreta, pero sí ofrece una forma rápida y visual de entender cómo era la atmósfera en un momento determinado de los últimos más de 80 años.