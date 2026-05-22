Baloncesto
Valencia Basket – Real Madrid baloncesto, en directo hoy: dónde ver y resultado del partido de la Final Four de la Euroliga
Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto y Valencia Basket de la Euroliga
El Real Madrid - Valencia Basket es de las semifinales de la Final Four de la Euroliga y se jugará en Atenas
Un representante español estará en la gran final de la Euroliga 2026 que se juega el domingo
1Q - 1:00
Real Madrid 21-24 Valencia Basket
Cómo están ambos equipos en este tramo del encuentro, pero Lyles falló un triple.
1Q - 2:00
Real Madrid 21-22 Valencia Basket
Cogió un rebote Deck y metió, pero anotó de dos el Valencia Basket rápidamente. El argentino metió dos tiros libres… y otra vez los Taronja estuvieron finos con un tirple.
1Q - 3:00
Real Madrid 15-17 Valencia Basket
Falló el Real Madrid en ataque y metió Taylor de dos para un 9-0 de parcial para el Valencia Basket. Metió Gaby Deck para romper la sequía madridista. De dos metió Taylor de nuevo.
1Q - 4:00
Real Madrid 13-13 Valencia Basket
¡Alley-oop de Sako para el Valencia Basket! Triple de Key para empatar el choque.
1Q - 5:00
Real Madrid 13-8 Valencia Basket
Reuvers mete de dos y acerca al Valencia Basket en el marcador. Primer tiempo muerto del encuentro.
1Q - 6:00
Real Madrid 13-6 Valencia Basket
Canastón de Abalde para seguir aumentando las diferencias. Taylor respondió para marcar otros dos puntos para el cuadro Taronja. Triiiiple de Hezonja.
1Q - 7:00
Real Madrid 8-4 Valencia Basket
Ya lleva dos faltas Badio y es sustituido. Metió Hezonja de dos. Buena canasta de dos de Taylor.
1Q - 8:00
Real Madrid 6-2 Valencia Basket
Jaime Pradilla inauguró el marcador para el Valencia Basket, pero respondió Alberto Abalde con un triple. Después llegó otro triple de Hezonja.
1Q - 9:00
Real Madrid 0-0 Valencia Basket
Falló el Valencia en su primer ataque y el Real Madrid tuvo sus dos tiros libres, pero Mario Hezonja falló ambos. Se cumplió el primer minuto sin puntos después de un intento de tiro libre en cada campo.
1Q - 10:00
¡Empieza el Real Madrid – Valencia Basket!
¡¡Empieza la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga!! La primera posesión es para el Valencia Basket.
¡Quintetos iniciales!
- Real Madrid de baloncesto: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke, Garuba.
- Valencia Basket: Badio, Montero, Taylor, Reuvers, Pradilla.
¡5 minutos!
Empieza la cuenta atrás, ya que el partido va a empezar en breves momentos y estamos deseando conocer los quintetos iniciales del Real Madrid de baloncesto y del Valencia Basket.
La previa
Aprovechamos que faltan unos 10 minutitos para que comience este partidazo para dejarles la mejor previa del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket.
Gaby Deck
OKDIARIO ha entrevistado al jugador del Real Madrid de baloncesto y el argentino ha confesado que espera poder retirarse en Concha Espina. La entrevista a Gaby Deck.
A qué hora es el Real Madrid – Valencia Basket
Queda menos de media hora para que comience el Real Madrid – Valencia Basket, que fue fijado en el horario de las 20:00 horas. No queda nada para que arranque este partido de las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026.
Máxima seguridad en Atenas
OKDIARIO se encuentra en la capital de Grecia y ha sido testigo de las fuertes medidas de seguridad que existen en los aledaños del pabellón en Atenas. El vídeo.
El OAKA Arena
El pabellón donde se disputa esta Final Four de la Euroliga 2026, también conocido como Telekom Center, presenta una experiencia brutal para todos los afortunados que tienen la suerte de estar allí presentes. Así es el OAKA Arena.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid de baloncesto
Este Real Madrid – Valencia Basket se puede ver en directo por televisión a través de Movistar+, que es un medio de pago. Es por ello que recordamos que en DIARIO MADRIDISTA narraremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en Atenas.
Hay un finalista
Toca informar sobre la victoria del Olympiacos por 79-61 frente al Fenerbahce, por lo que los griegos se han cargado al vigente campeón. El cuadro heleno espera en la final de la Euroliga.
¡¡Una horita!!
Falta apenas una hora para que comience este partidazo en el Telekom Arena de Atenas. Veremos quién avanza a la gran final de la Euroliga: Real Madrid o Valencia Basket.
El Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket se ven las caras en una apasionante semifinal de la Final Four de la Euroliga 2026 en la que pelearán por llegar hasta el último encuentro del torneo, que será el domingo. Uno de los dos podrá luchar en la final por traerse para España el trofeo, pero son conscientes de que no será nada fácil y que, para poder hacerlo, primero tienen que ganar hoy en este choque en el que ambos conjuntos se conocen muy bien. Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Valencia Basket.
Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket, en directo
Así está la Final Four de la Euroliga 2026
Sin ningún tipo de dudas hemos disfrutado de una apasionante Euroliga que ya está llegando a su final, pero no se desesperen que todavía tenemos tres partidos increíbles por delante. La primera semifinal de la Final Four 2026 es la que disputan a las 17:00 horas el Olympiacos y el Fenerbahce. Griegos y turcos buscan un hueco en la final, donde se tendrían que ver las caras con el ganador del cruce que se juega a las 20:00 horas, que es este choque que nos atañe entre el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket.
Un equipo español en la final
La buena noticia de que haya cuadrado un enfrentamiento entre el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket en las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 es que habrá un equipo español en la gran final del próximo domingo. Eso, obviamente, es positivo para el baloncesto de nuestro país, ya que uno de los dos clubes, ya sea el de Concha Espina como el cuadro Taronja, pelearán por el título de la máxima competición continental y podrá luchar por coronarse como el mejor equipo del viejo continente.
Partidazo en Atenas
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y del minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026. Dos equipos españoles se citan en Atenas, Grecia, para buscar un billete para la gran final de la máxima competición continental en la que ha estado defendiendo el título el Fenerbahce. Los de Sergio Scariolo buscan su decimosegundo título de este torneo, mientras que los Taronja nunca lo han llegado a ganar y sueñan con dar la campanada este año en tierras helenas.
1Q - 0:00
Real Madrid 26-28 Valencia Basket
Dos tiros libres para Maledon que van para dentro. Otra vez Key para mantener a los suyos por delante. Triiiple de Lyles para igualar la contienda. En la última jugada metió el Valencia de dos.