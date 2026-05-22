Valencia Basket – Real Madrid baloncesto, en directo hoy: dónde ver y resultado del partido de la Final Four de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket se ven las caras en una apasionante semifinal de la Final Four de la Euroliga 2026 en la que pelearán por llegar hasta el último encuentro del torneo, que será el domingo. Uno de los dos podrá luchar en la final por traerse para España el trofeo, pero son conscientes de que no será nada fácil y que, para poder hacerlo, primero tienen que ganar hoy en este choque en el que ambos conjuntos se conocen muy bien. Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Valencia Basket.

Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket, en directo

Así está la Final Four de la Euroliga 2026

Sin ningún tipo de dudas hemos disfrutado de una apasionante Euroliga que ya está llegando a su final, pero no se desesperen que todavía tenemos tres partidos increíbles por delante. La primera semifinal de la Final Four 2026 es la que disputan a las 17:00 horas el Olympiacos y el Fenerbahce. Griegos y turcos buscan un hueco en la final, donde se tendrían que ver las caras con el ganador del cruce que se juega a las 20:00 horas, que es este choque que nos atañe entre el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket.

Un equipo español en la final

La buena noticia de que haya cuadrado un enfrentamiento entre el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket en las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 es que habrá un equipo español en la gran final del próximo domingo. Eso, obviamente, es positivo para el baloncesto de nuestro país, ya que uno de los dos clubes, ya sea el de Concha Espina como el cuadro Taronja, pelearán por el título de la máxima competición continental y podrá luchar por coronarse como el mejor equipo del viejo continente.

Partidazo en Atenas

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y del minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026. Dos equipos españoles se citan en Atenas, Grecia, para buscar un billete para la gran final de la máxima competición continental en la que ha estado defendiendo el título el Fenerbahce. Los de Sergio Scariolo buscan su decimosegundo título de este torneo, mientras que los Taronja nunca lo han llegado a ganar y sueñan con dar la campanada este año en tierras helenas.