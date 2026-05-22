Tavares no abandona al Real Madrid en la Final Four: así es su increíble protección en la rodilla

Edy Tavares no ha abandonado a su Real Madrid en la Final Four de la Euroliga. El pívot caboverdiano, pese a estar lesionado, cogió un avión en la mañana de este viernes rumbo a Atenas para estar junto a sus compañeros en la cita más importante de la temporada. Lo hizo con una superprotección en su rodilla izquierda, en la que sufrió esa lesión en el ligamento lateral interno a los dos minutos del primer partido del play off contra el Hapoel Tel Aviv.

Tavares vivirá esta semifinal entre el Real Madrid y el Valencia Basket desde el banquillo blanco, pero antes del inicio del partido quiso pisar el OAKA Arena e incluso tirar varias veces a canasta tras saludar a sus familiares que lo acompañan en Grecia. Edy no estará sobre la cancha, pero el equipo blanco sentirá el apoyo de su jugador más importante muy cerca… con la fe de que pueda reaparecer en la última recta de la Liga Endesa.

Antes de su aparición, los de Sergio Scariolo realizaron la primera parte del calentamiento sobre la pista LED del Panathinaikos. Y lo hicieron sabiendo que, de conseguir la machada de ganar al Valencia, su rival en la final de la Euroliga será un Olympiacos lanzadísimo a por el título que no dejó prácticamente opciones al campeón Fenerbahce. El descarte del Real Madrid para este choque es David Krämer.

Tavares y también Len

Tampoco se lo perdió Alex Len, que, más alejado del foco, no dudó en viajar a Atenas para presenciar desde la banda la que es su primera Final Four. Tres pívots en el lado blanco de la cancha y ninguno puede jugar. Una pena. El otro es Ömer Yurtseven, el último fichaje del Real Madrid para subsanar las bajas el ucraniano y Tavares, al menos en el play off de ACB.