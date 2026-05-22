Estos son los valientes que también buscan la duodécima: la afición del Real Madrid presente en Atenas

La afición del Real Madrid también busca la duodécima Euroliga. Por eso, algunos cientos de madridistas se dieron cita en la Final Four de Atenas para animar a su equipo en la semifinal de este viernes frente al Valencia Basket. Los aficionados blancos se hicieron notar en la hora previa al choque y también durante el mismo, empatando numéricamente con la marea taronja.

Eso sí, la Final Four de aficiones se la llevó de paliza y con toda lógica la de Olympiacos, que creó una caldera para pasar por encima del campeón Fenerbahce en la anterior semifinal del OAKA Arena. Los madridistas quieren el título que se escapó en Berlín en 2024 y que ni siquiera se llegó a luchar en Abu Dabi 2025. Y no decepcionan a su Real Madrid haciendo el esfuerzo de viajar hasta Grecia este bonito fin de semana de baloncesto.