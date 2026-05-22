Impresionante: así es la pista LED del OAKA Arena en la que se juega la Final Four de la Euroliga

Que el OAKA Arena es el pabellón más bestia de Europa no es ningún secreto. Es el alma del baloncesto continental y, aunque a partir de este viernes no vaya a estar teñido de verde como de costumbre con la afición del Panathinaikos, sino de rojiblanco, reúne todo para impresionar a cualquiera que acude. Primero por su capacidad, ya que con 18.500 espectadores de aforo es el más amplio de la Euroliga, pero también por sus innovaciones tecnológicas.

Una de las que más llama la atención es los focos LED de su pista. Algo que no es nuevo, pues lo hemos podido ver durante toda la temporada por televisión en los partidos, pero la prensa europea que acude a esta Final Four (en la edición con más medios acreditados) y los aficionados de los cuatro equipos alucinan con las imágenes que emite la cancha.

Alejada del parqué tradicional, una distinción que agrada visualmente a la mayoría, pero que enfurruña a los más puristas, la pista es una gran pantalla LED que se ilumina tanto en la presentación de los jugadores como tras una gran acción como un triple. De hecho, la tecnología se percibe incluso sin nada en movimiento. El OAKA Arena tenía preparado todo para el deleite de los afortunados que acudimos a esta Final Four de Atenas.