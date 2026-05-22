Máxima seguridad en los accesos del OAKA: la policía griega blinda la Final Four con cacheos y un superdispositivo

Máxima seguridad en los accesos del OAKA Arena, pabellón que alberga este fin de semana la Final Four de la Euroliga en Atenas, en las horas previas a las dos semifinales que disputarán, por un lado, Olympiacos y Fenerbahce, y por el otro, Real Madrid y Valencia Basket.

La policía griega ha blindado por completo el pabellón que alberga la Final Four de la Euroliga para estos tres días de espectáculo baloncestístico con cacheos y un superdispositivo. Las aficiones de Olympiacos, Fenerbahce, Valencia y Real Madrid llenarán el OAKA este viernes y la seguridad debe ser máxima para evitar percances.