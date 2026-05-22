Máxima seguridad en los accesos del OAKA: la policía griega blinda la Final Four con cacheos y un superdispositivo

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Máxima seguridad en Atenas.

La Final Four más dura mide al ‘nuevo’ Real Madrid

Máxima seguridad en los accesos del OAKA Arena, pabellón que alberga este fin de semana la Final Four de la Euroliga en Atenas, en las horas previas a las dos semifinales que disputarán, por un lado, Olympiacos y Fenerbahce, y por el otro, Real Madrid y Valencia Basket.

La policía griega ha blindado por completo el pabellón que alberga la Final Four de la Euroliga para estos tres días de espectáculo baloncestístico con cacheos y un superdispositivo. Las aficiones de Olympiacos, Fenerbahce, Valencia y Real Madrid llenarán el OAKA este viernes y la seguridad debe ser máxima para evitar percances.

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