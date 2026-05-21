El Athletic estrenará en el Bernabéu su polémica camiseta con un mapa de Euskal Herria que incluye a Navarra

El Athletic Club de Bilbao ha formado un escándalo. El club vasco ha presentado su nueva y polémica camiseta, que será estrenada en el Santiago Bernabéu este sábado (21:00 horas), y ha recibido multitud de críticas. Y es que en la parte trasera de la nueva elástica aparece un mapa de Euskal Herria que incluye a Navarra, de ahí la indignación tanto en redes sociales como en otros ámbitos, especialmente en el mundo de la política, donde el PP y UPN han estallado y han pedido a la RFEF que el Athletic retire la nueva camiseta.

Ese mapa no ha gustado nada en tierras navarras y ha llevado a UPN a enviar tres cartas, una al propio ejecutivo navarro, otra a la Real Federación Española de Fútbol y otra directamente al presidente de Athletic Club, Jon Uriarte Uranga. Según comentan en su comunicado, «advertimos al presidente del Athletic Club de Bilbao de que UPN acudirá a los tribunales si no retiran la inclusión del mapa de ‘Euskal Herria con Navarra dentro en la nueva equipación. Exigimos a María Chivite que emprenda las acciones oportunas para defender la realidad política e institucional de Navarra».

El Partido Popular de Navarra (PPN) también ha estallado. El presidente de la formación, Javier García, ha denunciado la inclusión de la Comunidad Foral de Navarra en un mapa de Euskal Herria impreso en la camiseta, un gesto que ha calificado como «una ofensa intolerable hacia Navarra, y un puntapié hacia sus símbolos oficiales y hacia su identidad propia y diferenciada».

❤️ #GureNortasuna Descubre todos los detalles de nuestra nueva primera equipación, que estrenaremos este sábado en el Bernabéu. #Castore & #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) May 20, 2026

El Athletic no se esconde

El Athletic Club de Bilbao, lejos de esconderse, proclama en su página web los valores que desea transmitir con esta nueva equipación que, si no es censurada antes por la RFEF, será estrenada en el Bernabéu en la última jornada de Liga este sábado. «En el vídeo de lanzamiento participan, entre otros, la actriz Amaia Aberasturi, ganadora de un premio Goya, y el periodista Dani Álvarez, de origen gallego y afincado en Euskal Herria desde hace más de dos décadas, durante las cuales ha aprendido euskera y desarrollado una enorme pasión por el Athletic Club», comienza el comunicado.

«Se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida. Por eso, cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del Club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda», añaden en sus canales oficiales.