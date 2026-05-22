Valencia Basket-Real Madrid: el nuevo Clásico vale una final de Euroliga

En el último año y medio, el Valencia Basket ha arrebatado a golpetazos al Barcelona la condición de segunda fuerza de la ACB. De ahí que su enfrentamiento contra el Real Madrid que este viernes se traslada a Atenas sea ya el nuevo Clásico del baloncesto español. Lo es por la calidad de los equipos, claramente los que han dado un nivel más alto en España durante esta temporada y la pasada, y también por esa pizca de morbo con la que ya llega a acercarse al picante de un partido entre los blancos y el Barça.

Valencia y Real Madrid son los dos equipos que más veces se han enfrentado entre sí este curso. La de este viernes será la séptima y, como el pasado febrero en el Roig Arena, vale un billete a una final. La que todos anhelan. La de la Euroliga.

El primer plato fuerte de la Final Four 2026, y al que desde el campeonato se le ha dado el horario del prime time televisivo (20:00 horas en España), es este Valencia Basket-Real Madrid que completará la gran final de la Euroliga tras el Olympiacos-Fenerbahce.

Este partidazo, todo un Clásico ya para nuestro baloncesto, tendrá lugar en el OAKA Arena de Atenas, donde hace dos semanas el equipo taronja comenzó a obrar el milagro de la remontada contra el Panathinaikos. O donde el Real Madrid, que solventó el play off por 3-1 ante el Hapoel Tel Aviv, perdió en su única visita esta temporada tras un injusto arbitraje.

Séptimo Valencia-Real Madrid del curso

La cuestión es que dos equipos hartos de verse las caras y que aún lo pueden hacer cinco veces más que la de este viernes si se miden en semifinales o final de la Liga Endesa, una posibilidad más que real, buscarán su primera final de Euroliga, en el caso del Valencia, y otra más en el del Real Madrid, al que le separan dos victorias de su duodécima Copa de Europa. Esa que se le escapó en Berlín en 2024 y que supuso el inicio de una sequía de títulos que se deciden a un partido (Supercopa y Copa del Rey).

El Real Madrid fue el gran ausente de la pasada Final Four en Abu Dabi y regresa a esta cita con un equipo completamente distinto al que naufragó ante Panathinaikos en aquella sonrojante segunda parte. Con Sergio Scariolo al frente, que tendrá que lidiar sin el que él mismo considera el jugador más importante de su plantilla, Edy Tavares, y unos líderes que ahora lo son desde la directiva (Rudy Fernández, Chacho Rodríguez y Felipe Reyes), el equipo blanco reúne experiencia de sobra en estas lides con hombres como su capitán Sergio Llull, Facu Campazzo o Mario Hezonja.

Esos que están llamados a ser sus principales guías en Atenas para que los que se estrenan tengan claro desde que pisen la cancha que el Real Madrid no disputa estos envites, los gana. Y ante el defecto de no tener a Tavares, la virtud de reunir multitud de Final Four contra un Valencia en el que nadie sabe qué es disputar esta cita. Aunque el hueso es duro de roer, pues además el conjunto de Pedro Martínez espera con ganas a los blancos.

No sólo por la motivación lógica de alcanzar una Final Four por primera vez en la historia del club y de encima medirse al que más veces ha salido campeón, sino por el doloroso precedente de esta temporada en el que el Real Madrid impidió al Valencia Basket jugar su final de casa en la Copa. Esa semi que Hezonja le quitó de las manos con dos triples milagrosos en los últimos 10 segundos y cuya venganza se podría cobrar tres meses más tarde en la capital de Grecia.

Habrá finalista español

Un Valencia que cuenta con Jean Montero, el joven base dominicano de 22 años que ha sido la verdadera revelación de esta Euroliga, que le ha reconocido como el mejor joven de la competición, el MVP del play off y formando parte del mejor quinteto de la fase regular. Las amenazas no acaban en la estrella taronja, a quien le rodean jugadores ya consolidados como el artillero Brancou Badio, un guerrero como Kameron Taylor u otra de las grandes irrupciones del año, el español Sergio de Larrea.

El encuentro lo tiene todo… también la batalla táctica de los banquillos. Scariolo y Pedro Martínez, cuyos caminos se llevan cruzando desde hace 25 años, buscarán sorprenderse después de seis partidos, de los cuales dos ganó el Valencia (final de la Supercopa y primera vuelta de la Euroliga) y cuatro el Real Madrid, todos seguidos después de esas dos derrotas. El séptimo capítulo y el más importante, este viernes en el OAKA. De este saldrá sí o sí un finalista español.