Siempre que el Real Madrid aterriza en la pelea por un título es objeto de muchas miradas. En esta Final Four de la Euroliga no va a ser menos y no sólo por los alicientes deportivos, como la manera en la que Sergio Scariolo y los jugadores disimularán la sensible baja de Edy Tavares, sino también porque a día de hoy es el único club que no ha dado el ‘sí’ a la competición de cara a la temporada que viene.

Todos miran al Real Madrid, el único equipo con licencia A (fundador) o plaza fija que no ha aceptado las condiciones de la Euroliga para continuar jugando los próximos años la que todavía es la máxima competición continental de clubes. Su deseo de traer la NBA a Europa prevalece sobre la falta de entendimiento entre ambas partes.

Y es que las últimas semanas, consecuencia de esta ausencia de acuerdo entre Euroliga y NBA en su primera toma de contacto en la sede de la FIBA, dos de los tres equipos que aún no habían dado una respuesta han terminado firmando ese contrato de 10 años que exige el organismo. Uno es el Asvel francés y otro el Fenerbahce turco, al que el Real Madrid podría enfrentarse en una hipotética final este domingo en Atenas.

El club blanco apurará hasta última hora por una sencilla razón: aún aboga por un acuerdo entre Euroliga y NBA para la creación de un formato mixto, cuyo nacimiento en todo caso se produciría en octubre de 2027. Hasta entonces, como hemos venido contando en este medio, el Real Madrid seguiría un año más en el torneo del que es 11 veces campeón como puente a la llegada del modelo estadounidense.

El Real Madrid no anuncia si sí o si no

La Euroliga ya anunció hace unas semanas que la próxima temporada la competición seguiría estando compuesta por 20 equipos en formato de todos contra todos, es decir, 38 jornadas a ida y vuelta, play off y Final Four.

Si estará el Real Madrid o no es la gran duda con la que nos hemos plantado en esta Final Four que mide a los cuatro mejores equipos por clasificación en una cita que apunta a ser apasionante… y que a día de hoy existe una mínima opción de que sea la última de este calado para el rey de Europa.

La fecha límite para renovar su licencia antes de que expire y, por tanto, abandonar la competición, algo que ni mucho menos valora un Madrid entregado como nunca a su afición, es el próximo 30 de junio. Hasta entonces, como expresa cada vez que se le pregunta el principal portavoz del club, Scariolo, los blancos aguardarán a ese principio de acuerdo entre Euroliga y NBA. Mientras, Atenas y Europa le miran dentro y fuera de la cancha…