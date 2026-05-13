Histórico ‘Supervalencia’: repite el imposible del Real Madrid y será su rival en su primera Final Four

El Valencia Basket ha repetido lo que hasta hace tres años era imposible en la Euroliga. Los taronja se han clasificado a la primera Final Four de su historia de la manera más épica, remontando al Panathinaikos tras encajar un 0-2 en el Roig Arena, igualar en el OAKA Arena y vencer en el quinto partido para dejar a los griegos sin defender su condición de anfitrión en Atenas (81-64). El equipo de Pedro Martínez será el rival del Real Madrid en las semifinales.

El del 22 de mayo será el séptimo enfrentamiento entre Valencia Basket y Real Madrid esta temporada. Casi nada. Los valencianos ganaron en la final de la Supercopa y en la primera vuelta de la Euroliga, mientras que los blancos se impusieron en los dos partidos de la Liga Endesa, en la segunda vuelta de la Euroliga y en la memorable semifinal de la Copa del Rey que hizo llorar al Roig Arena.

Este jueves ríe ese espectacular pabellón creado por Juan Roig y toda Valencia porque su club de baloncesto ha conseguido repetir algo que nunca se había visto hasta 2023: remontar un play off en el que comenzó perdiendo los dos primeros encuentros en casa y en el que ha sido capaz de darle la vuelta ganando los dos siguientes en Atenas y venciendo con autoridad en el Roig Arena. Lo mismo que hizo el Real Madrid con el Partizán de Belgrado tras un segundo duelo que terminaba con esa terrorífica pelea entre jugadores de uno y otro equipo.

El Valencia se sobrepuso a todo en la eliminatoria. A dos durísimas derrotas en casa por la mínima (67-68 y 106-108), la segunda en el último segundo de la prórroga y con provocaciones de los veteranos a su afición. A la presión de todo un club y sobre todo su presidente, un Dimitrios Giannakopoulos al que la Euroliga tuvo que sancionar deportiva y económicamente, a la caldera del OAKA Arena y, por último, a la exigencia de no poder fallar tras haber hecho lo más difícil: forzar un quinto partido.

El Valencia buscará su primera Euroliga

De todo ello, y un arbitraje por momentos descarado a favor del Panathinaikos, se levantó el Valencia para dejar sobre la lona a un conjunto heleno que no jugará su Final Four y que fue inferior durante gran parte de los 40 minutos este jueves. Los de Pedro Martínez dominaron todos los cuartos salvo el tercero, en el que los griegos redujeron su máxima de 17 puntos a sólo seis con un 21-27 de parcial.

Como si nada hubiera pasado, el Valencia volvió a dar su mejor versión en los 10 minutos más importantes de sus 40 años de historia. Justo ahí pudo ser fiel a su estilo al entrarle algunos de los triples que fallaba durante el resto del encuentro (de 6/25 pasó a 9/31), pero todos fueron decisivos.

Jaime Pradilla, Sergio de Larrea y Darius Thompson lograron que su equipo saliese del aprieto y los de Pedro Martínez alcanzaban los 120 últimos segundos manejando una ventaja de nueve puntos y con la clasificación en el bolsillo (73-64). El Roig Arena cantaba el «¡oé, oé!» porque la machada ya estaba hecha y sus jugadores se dedicaron a disfrutar de esos momentos de felicidad tan fugaces que a veces uno se gana en el deporte.

Semifinal española en Atenas

No sin una tangana a 20 segundos del final, con Rogkavopoulos encarándose con la grada y Jean Montero saltando al paso para defender al colorido público valenciano, que se tiñó completamente de naranja. Y como los árbitros se pararon a revisar lo ocurrido, pues más tiempo se divirtió la afición taronja, que terminó coreando el MVP para su ídolo, Montero, nuevamente el mejor del choque (12 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y 24 de valoración) junto a Brancou Badio (20+5+2 y 25). ¡El Valencia jugará su primera Final Four en 2026!