Las lesiones de Tavares y Len, un daño colateral para el Real Madrid

Las lesiones de Edy Tavares y de Alex Len no sólo suponen un problema tremendo para el primer equipo del Real Madrid. Sergio Scariolo tendrá que apañárselas sin dos de sus tres pívots y contará únicamente con Usman Garuba para el fin de semana más importante de la temporada: la Final Four de la Euroliga en Atenas. Aunque el italiano no es el único entrenador del club que sufrirá las consecuencias de estas dos bajas.

Las ausencias del caboverdiano y del ucraniano son un daño colateral para la sección de baloncesto, ya que Izan Almansa será una de las dos alternativas a Garuba en la posición de ‘5’ tanto en el partido de este jueves en Bilbao como en el del próximo domingo contra el Joventut Badalona, ambos de Liga Endesa.

Su presencia en el segundo de ellos impide al español acudir a una cita que esperaba con ganas como la Final Six de la Liga U, en la que el filial del Real Madrid aspira a convertirse en el primer campeón de la historia de este torneo sub-22. Izan Almansa ha sido fundamental para Javier Juárez, técnico del segundo equipo, siempre que ha podido contar con él.

El murciano ha promediado 25 minutos, 13 puntos, 6,8 rebotes, 2,2 asistencias y 17,7 de valoración en los 15 partidos que ha jugado en la Liga U, pero sin Tavares ni Len, Scariolo le necesita y no podrá viajar junto a los canteranos a Burgos para la pelea por el título. Y su ausencia, inevitablemente, reduce parte de las opciones del Real Madrid.

Tavares y Len lo cambian todo

Los de Juárez, líderes de la fase previa a este envite, disputarán la segunda semifinal este sábado a las 18:30 horas contra el ganador del Tenerife-Burgos y, de vencer, podrían enfrentarse con el Barcelona en la final del domingo a las 16:00. Todo será sin Izan, que deberá ser utilizado por Scariolo en primer lugar este jueves en Bilbao, choque para el que ni siquiera ha convocado a Garuba, que aún sufre problemas en la mano tras un golpe la semana pasada en Bulgaria, y también en el Palacio frente al Joventut.

Un intensivo para Izan, teniendo en cuenta que tendrá que jugar con el primer equipo en la Final Four el próximo fin de semana después de un curso en el que no ha participado en toda la Euroliga, salvo unos minutos residuales en octubre contra el Partizán de Belgrado. Sin Tavares ni Len, Garuba, Trey Lyles actuando de pívot y Almansa serán los soldados del Real Madrid.