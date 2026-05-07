Scariolo: «Ganar la Euroliga sería un sueño para mí porque nunca lo he hecho»

Sergio Scariolo se mostró muy contento tras cumplir con el principal objetivo de la temporada. El Real Madrid ya está en la Final Four y en Atenas, del 22 al 24 de mayo, luchará por la meta más ambiciosa: ganar la Euroliga. El italiano habló de lo que supondría para él conseguirlo, asegurando que «sería un sueño», ya que nunca lo ha hecho en su carrera en los banquillos.

«Ganarla para mí sería un sueño. Ahí está lo mejor de lo mejor. No sé a quién nos encontraremos, pero van a ser escollos durísimos. Puedes entrar con una sensación de trabajo bien hecho que te tiene que dar motivación, nunca relajación. Es bueno tener esa mezcla de hambre y de confianza que te tiene que motivar a seguir haciéndolo bien», dijo el técnico del Real Madrid, que sabe que su primer rival en el OAKA Arena será el anfitrión Panathinaikos o el Valencia Basket.

«Todo el mundo dice que esta ha sido la Euroliga más dura de siempre. En el último mes hemos estado en el top 4 y seguimos estándolo. Hemos devuelto al Real Madrid al lugar donde debe estar», sentenció en rueda de prensa, donde también felicitó al Hapoel Tel Aviv, digno oponente en los play off: «Han sido un rival fiero. Esto da todavía más valor a nuestra victoria. Después del tercer partido no estaba muy preocupado, porque sabía que no estábamos en las condiciones apropiadas para jugar porque habíamos jugado el domingo en la Liga. Hoy hemos estado bien, no desde el principio, pero sí desde el final del primer cuarto hasta el final».

«Si analizas las circunstancias de cómo lo hemos hecho, especialmente sin nuestro mejor jugador, Edy Tavares, le doy mucho crédito. Es una temporada realmente buena, todas tienen altibajos, pero hemos vuelto como equipo y ahora estamos en el punto que separa la excelencia de todos los demás equipos grandes que quieren estar ahí», añadió, poniendo en valor su trabajo y el de los jugadores a lo largo del curso.

Scariolo demanda a todos

Scariolo dejó clara cuál es la estrategia del equipo para ir a por el título: «La única forma de ganar es tener un gran rendimiento de los 12 jugadores. Obviamente, hemos ganado y perdido, ganado partidos importantes y perdido partidos estúpidos, pero en general hemos dado buena imagen, la imagen de un equipo que juega junto, que mejora durante la temporada, y es lo que tenemos que llevar a la Final Four».

«Tiempo de celebrar, pero sabemos quiénes somos, nuestra identidad y nuestra historia requieren que vayamos a Atenas a dar buena imagen, competir y seguir luchando. Es lo que vamos a hacer después de un descanso muy merecido», comentó. El Real Madrid jugará tres choques de Liga antes de la cita europea frente a Río Breogán, Bilbao Basket y Joventut de Badalona.

«Con muchos momentos bonitos y alguno difícil. En una gran temporada siempre hay momentos, nadie puede jugar siempre bien todos los partidos, es una estupidez pensarlo. Hemos respondido como un gran equipo a los momentos menos buenos y a los buenos también, sin que a nadie se le subiera el éxito a la cabeza», explicó.

«Las dos competiciones más importantes las hemos llevado muy bien. De momento, la sensación es de orgullo por el trabajo. Hay muchas cosas que tienen su peso: la disciplina, el respeto, la cohesión, el compañerismo, la generosidad… Igual no suman victorias directamente, pero son lo más importante que tiene que hacer un equipo e indirectamente reportan buenos resultados», terminó.