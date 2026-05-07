Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto, en directo hoy: dónde ver gratis y última hora del partido de los playoffs de la Euroliga en vivo

El Real Madrid visita al Hapoel Tel Aviv en el Arena Botevgrad de Bulgaria en el cuarto partido de la serie del playoff de la Euroliga. Los blancos dominan por 2-1 y buscan sentenciar para sellar su billete a la Final Four, donde ya se encuentra Olympiacos después de vencer al Mónaco por 3-0. El equipo de Sergio Scariolo quiere resarcirse de la dura derrota en el tercer encuentro con un Elijah Bryant estelar.

Después de ganar los dos primeros partidos en el Palacio, el Real Madrid cayó en el primer partido en la ratonera de Botevgrad (76-69). Hapoel forzó así el cuarto duelo de la serie, que se disputa este jueves a las 20:00 horas. El 11 veces campeón de la competición contará con la baja de Edy Tavares, lesionado en el primer partido de los playoffs. También tienen a Usman Garuba tocado tras hacerse daño en la mano izquierda en el último encuentro.

Por parte de Hapoel Tel Aviv es baja de última hora una de sus estrellas, Antonio Blakeney, tras sufrir un «desgarro en el músculo de la pantorrilla», según informó el club israelí. Los de Scariolo buscarán mejorar su versión del anterior partido para sentenciar su pase a la Final Four de Atenas y evitar tener que volver al Palacio al quinto partido. El choque se podrá seguir a través de Movistar Plus+ y en directo en OKDIARIO, donde te contaremos minuto a minuto todo lo que pase.