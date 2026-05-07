Baloncesto
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto, en directo hoy: dónde ver gratis y última hora del partido de los playoffs de la Euroliga en vivo
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en el cuarto partido del playoff entre Hapoel Tel Avi y Real Madrid
Los blancos dominan por 2-1 la serie después de perder el tercer encuentro, el primero en Botevgrad
Atenas espera al Real Madrid
Dónde juega el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv
El Arena Botevgrad acogerá el cuarto partido de la serie del playoff de la Euroliga entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid, con capacidad para 3.400 espectadores. El Arena 8888 de Sofía, donde ha disputado sus partidos en el exilio el equipo israelí, lo solicitaron tarde y ya no estaba disponible. Este Arena Botevgrad está situado a una hora de Sofía.
A qué hora juega el Real Madrid de basket hoy
El Real Madrid se enfrenta al Hapoel Tel Aviv en el Arena Botevgrad de Bulgaria en el cuarto partido de la serie. Un partido que arrancará a las 20:00 horas.
El Madrid se aferra a Campazzo y Hezonja
Campazzo y Hezonja son los líderes de este Real Madrid. A ellos se aferra el conjunto blanco para ganar este cuarto partido y meterse en una Final Four dos años después.
El Real Madrid busca la Final Four
El Real Madrid quiere resarcirse de la derrota en el tercer partido con un triunfo ante el Hapoel que sentencie la serie y le dé el pase a la Final Four de Atenas.
El Real Madrid visita al Hapoel Tel Aviv en el Arena Botevgrad de Bulgaria en el cuarto partido de la serie del playoff de la Euroliga. Los blancos dominan por 2-1 y buscan sentenciar para sellar su billete a la Final Four, donde ya se encuentra Olympiacos después de vencer al Mónaco por 3-0. El equipo de Sergio Scariolo quiere resarcirse de la dura derrota en el tercer encuentro con un Elijah Bryant estelar.
Después de ganar los dos primeros partidos en el Palacio, el Real Madrid cayó en el primer partido en la ratonera de Botevgrad (76-69). Hapoel forzó así el cuarto duelo de la serie, que se disputa este jueves a las 20:00 horas. El 11 veces campeón de la competición contará con la baja de Edy Tavares, lesionado en el primer partido de los playoffs. También tienen a Usman Garuba tocado tras hacerse daño en la mano izquierda en el último encuentro.
Por parte de Hapoel Tel Aviv es baja de última hora una de sus estrellas, Antonio Blakeney, tras sufrir un «desgarro en el músculo de la pantorrilla», según informó el club israelí. Los de Scariolo buscarán mejorar su versión del anterior partido para sentenciar su pase a la Final Four de Atenas y evitar tener que volver al Palacio al quinto partido. El choque se podrá seguir a través de Movistar Plus+ y en directo en OKDIARIO, donde te contaremos minuto a minuto todo lo que pase.
Kramer y Almansa, los descartes
David Kramer e Izan Almansa son los jugadores descartados por Sergio Scariolo. Ni el alemán ni el joven ala-pívot español se sentarán en el banquillo para este partido. Se unen así al lesionado Tavares.