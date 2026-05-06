El dueño del Hapoel vuelve a provocar al Madrid: «Hacer el check-out antes del partido no es buena idea»

El dueño del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, ha vuelto a dar la nota tras la victoria del equipo israelí contra el Real Madrid este martes en el tercer partido de los play off de la Euroliga (76-69). Después de presentarse en el Movistar Arena con una bufanda que llevaba los escudos de su club y del Valencia Basket y leer un libro durante los tiempos muertos, el polémico empresario ha provocado a los blancos a través de sus redes sociales con un mensaje que calienta la serie.

Al perder, el Real Madrid está obligado a hacer tres noches más en Sofía, capital de Bulgaria, desde la que recorre la hora de trayecto hasta Botevgrad, donde han disputado el encuentro de este martes y jugarán el del jueves. Ofer Yannay se ha regodeado de esta situación y además ha filtrado una imagen sin consentimiento de varios miembros del equipo blanco, entre ellos dos jugadores, Usman Garuba y Chuma Okeke, y el Chacho Rodríguez, mientras realizaban el procedimiento de salida en la recepción del hotel.

Checking out before the game is not a great idea when you play against @HapoelTLVBC .. pic.twitter.com/xnrBh6X2tv — Ofer (@OferYannay) May 5, 2026

Así fue el mensaje que el dueño del Hapoel adjuntó a la fotografía: «Hacer el check-out antes del partido no es una gran idea cuando juegas contra el Hapoel». Sin embargo, el Real Madrid había ganado los cuatro partidos anteriores y este martes podía permitirse una derrota sin dejar escapar su ventaja que le sitúa a una victoria de la Final Four. Si vence el jueves, será uno de los cuatro equipos que luchen por el título en Atenas el 22 y 24 de mayo.

El agradecimiento del Hapoel al Madrid

Es llamativo el comportamiento de Yannay durante la serie cuando su club emitió un comunicado el pasado domingo en el que agradeció el señorío y el trato del Real Madrid durante los dos partidos en el Palacio: «Apreciamos enormemente el nivel de hospitalidad elevado y profesional, así como la actitud respetuosa que experimentamos durante nuestra estancia en Madrid para dos partidos, lo que fortalece la relación entre los clubes y refleja los valores del deporte».