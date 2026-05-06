Euroliga: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid

El dueño del Hapoel vuelve a provocar al Madrid: «Hacer el check-out antes del partido no es buena idea»

Ofer Yannay tiró un dardo a los blancos a través de sus redes sociales tras la victoria de este martes en Bulgaria (76-69)

Después de que su club agradeciese en un comunicado la hospitalidad de su rival en el Palacio, su presidente realiza esta provocación en la que filtra una imagen no consentida de algunos jugadores en la recepción del hotel

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dueño Hapoel
Ofer Yannay, dueño del Hapoel.

El dueño del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, ha vuelto a dar la nota tras la victoria del equipo israelí contra el Real Madrid este martes en el tercer partido de los play off de la Euroliga (76-69). Después de presentarse en el Movistar Arena con una bufanda que llevaba los escudos de su club y del Valencia Basket y leer un libro durante los tiempos muertos, el polémico empresario ha provocado a los blancos a través de sus redes sociales con un mensaje que calienta la serie.

Al perder, el Real Madrid está obligado a hacer tres noches más en Sofía, capital de Bulgaria, desde la que recorre la hora de trayecto hasta Botevgrad, donde han disputado el encuentro de este martes y jugarán el del jueves. Ofer Yannay se ha regodeado de esta situación y además ha filtrado una imagen sin consentimiento de varios miembros del equipo blanco, entre ellos dos jugadores, Usman Garuba y Chuma Okeke, y el Chacho Rodríguez, mientras realizaban el procedimiento de salida en la recepción del hotel.

Así fue el mensaje que el dueño del Hapoel adjuntó a la fotografía: «Hacer el check-out antes del partido no es una gran idea cuando juegas contra el Hapoel». Sin embargo, el Real Madrid había ganado los cuatro partidos anteriores y este martes podía permitirse una derrota sin dejar escapar su ventaja que le sitúa a una victoria de la Final Four. Si vence el jueves, será uno de los cuatro equipos que luchen por el título en Atenas el 22 y 24 de mayo.

El agradecimiento del Hapoel al Madrid

Es llamativo el comportamiento de Yannay durante la serie cuando su club emitió un comunicado el pasado domingo en el que agradeció el señorío y el trato del Real Madrid durante los dos partidos en el Palacio: «Apreciamos enormemente el nivel de hospitalidad elevado y profesional, así como la actitud respetuosa que experimentamos durante nuestra estancia en Madrid para dos partidos, lo que fortalece la relación entre los clubes y refleja los valores del deporte».

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