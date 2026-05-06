Horario del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto: cuándo es el cuarto partido de los playoffs de la Euroliga y canal de TV para ver en directo gratis

La eliminatoria de los playoffs de la Euroliga en la que están peleando el Real Madrid de baloncesto y el Hapoel Tel Aviv está al rojo vivo ahora que se ha llegado al cuarto encuentro. Los de Concha Espina desperdiciaron la oportunidad en el tercer encuentro y ahora están obligados a ganar en Botevgrad en este choque para así evitar que la manga se vaya al quinto choque, que se jugaría en la capital de España. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este duelo entre merengues e israelíes.

Horario del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto: a qué hora y cuándo es el cuarto partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto ha tenido que alargar su estadía en Bulgaria y ahora le toca enfrentarse en Sofía al Hapoel Tel Aviv en el partido correspondiente al cuarto encuentro de los playoffs de la Euroliga. Ahora mismo los de Sergio Scariolo van ganando en el global de la eliminatoria por 2-1, por lo que un triunfo les permitiría meterse en la Final Four de la máxima competición continental que se disputará en Atenas. El principal objetivo de los de Chamartín es mejorar la imagen que dieron este martes en Botevgrad, donde no rindieron a buen nivel.

La organización de la máxima competición continental ha programado este apasionante Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto del cuarto partido de los playoffs de la Euroliga para este jueves 7 de mayo. Este partidazo entre el conjunto israelí y los de Chamartín ha sido fijado en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Arena de Botevgrad para que el duelo pueda encontrar de manera puntual.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid de baloncesto de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva la máxima competición continental. El Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto correspondiente al cuarto partido de los playoffs de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Estos tres canales forman parte de esta plataforma de pago a la que habrá que estar suscrita para ver lo que ocurra en Bulgaria, lo que quiere decir que este choque de los madridistas no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los aficionados del conjunto madridista y los amantes de este deporte en general también van a tener la vía de ver en directo en streaming y en vivo online el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto del cuarto partido de los playoffs de la Euroliga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también hay que destacar que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para todo el que quiera seguir este partidazo con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a seguir ofreciendo la mejor información sobre todo lo que rodee a este cuarto partido de los playoffs de la Euroliga y que se disputa en Bulgaria. Desde una hora antes del inicio del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto. Cuando concluya publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores de OKDIARIO las reacciones de los protagonistas que se produzcan en el Arena de Botevgrad.

Dónde escuchar por radio el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto merengue que no puedan ver en directo este jueves por televisión ni en vivo online ni en streaming este cuarto partido de los playoffs de la Euroliga Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero podrán conectar con el Arena de Botevgrad para contar todo lo que ocurra en Sofía.

Dónde se juega el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga

El Arena de Botevgrad, ubicado en la ciudad de Sofía, en Bulgaria, será el pabellón donde se jugará el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto correspondiente al cuarto partido de los playoffs de la Euroliga. Recordamos que este choque no se puede disputar en Israel por el conflicto bélico y ha sorprendido que el conjunto israelí se demorase para alquilar la cancha y que este encuentro se tenga que jugar en un recinto deportivo en el que sólo caben 4.500 personas.

Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga