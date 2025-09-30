Dónde ver todos los partidos de la Euroliga de baloncesto gratis en directo y en vivo online

La espera ha llegado a su fin. Este martes 30 de septiembre, por fin, arranca una nueva edición de la Euroliga de baloncesto, donde el Real Madrid, el Barça y el Valencia Basket iniciarán su andadura en la competición continental fuera de casa para medirse a la Virtus de Bolonia, al Hapoel Tel Aviv y al ASVEL Lyon Villeurbanne, respectivamente, mientras que el Baskonia debutará en la competición 2025-2026 en casa frente al Olympiacos.

Hapoel Tel Aviv – Barça Basket, a las 18.00 horas

Virtus de Bolonia – Real Madrid, a las 20.45 horas

Baskonia – Olympiacos, a las 20.30 horas

ASVEL Lyon Villeurbanne – Valencia Basket, a las 20.00 horas

Dónde ver los partidos de la Euroliga

La Euroliga de baloncesto 2025-2026 se podrá seguir al completo a través de los canales de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones disponibles. Esta compañía cuenta con todos los derechos de la competición, por lo que emitirá en exclusiva todos y cada uno de los partidos de los equipos españoles y el resto de conjuntos que lucharán por el ansiado título continental. A continuación, os detallaremos todos los encuentros y canales para disfrutar de la jornada 1 del torneo. Además, en la web de OkDiario podrás disfrutar del minuto a minuto de todos los partidos del Real Madrid en la competición.

Martes 30 de septiembre

Hapoel Tel Aviv – Barça Basket, a las 18.00 horas (M+ Deportes (63)

Dubai Basketball – BC Partizán, a las 18.00 horas (M+ Deportes 2 (64)

Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv, a las 19.45 horas (M+ Deportes 4 (191)

Estrella Roja – Olimpia de Milán, a las 20.00 horas (M+ Deportes 5 (192)

Panathinaikos – Bayern de Múnich, a las 20.15 horas (M+ Deportes 3 (65)

Baskonia – Olympiacos, a las 20.30 horas (M+ Deportes 2 (64)

Virtus de Bolonia – Real Madrid, a las 20.45 horas. (M+ Deportes (63)

Miércoles 1 de octubre

AS Mónaco – Zalgiris Kaunas, a las 19.30 horas (M+ Deportes 3 (65).

Fenerbahçe – París Basketball, a las 19.45 horas (M+ Deportes 2 (64).

ASVEL Lyon Villeurbanne – Valencia Basket, a las 20.00 horas (M+ Vamos (8 y 53).

Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga 2025

Esta, seguramente, sea la pregunta del millón entre los aficionados y seguidores más fieles al baloncesto. Pues bien, la Final Four de la Euroliga 2025-2026 se disputará el próximo fin de semana del 22 al 24 de mayo 2026. Se dará el pistoletazo de salida el día 22 con ambas semifinales y dos días mas tarde se jugará la ansiada final entre los dos equipos clasificados. El escenario que albergará la competición es el mítico OAKA, ahora denominado Telekom Center Arena, de Grecia, que albergará alrededor de 19.000 espectadores para disfrutar de una de las mayores fiestas del baloncesto.

Quién ha ganado más veces la Euroliga de baloncesto

El Real Madrid, a lo largo de la su impecable historia, ha sido el equipo que más veces consiguió ganar la Euroliga de baloncesto, con un total de 11 títulos, por delante del CSKA Moscú, con 8 trofeos; el Maccabi Tel Aviv y Panathinaikos, con 6; el Pallacanestro Varese, con 5, u Olympiacos, Armani Milán, Riga o Split, con 3, que cierran el podio del top 5.