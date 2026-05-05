El Hapoel atrapa al Real Madrid en Botevgrad

El Hapoel Tel Aviv atrapó al Real Madrid en Botevgrad, donde alargará su estancia hasta el jueves tras perder en el cuarto partido de los play off de la Euroliga (76-69). El equipo blanco estuvo bastante gris durante todo el partido, especialmente en la segunda parte, cediendo un parcial de 42-33 después de que los israelíes recortasen una ventaja que llegó a ser de 10 puntos a favor de los de Sergio Scariolo en el ecuador del segundo cuarto.

Sin necesitar un nivel excepcional, el Hapoel hizo pagar caro al Real Madrid el lógico cansancio que arrastra por haber disputado con el de este martes cuatro encuentros en los últimos seis días. Así todo, derrota sin paliativos del equipo blanco, que echó de menos a dos de sus estrellas, Facu Campazzo y Mario Hezonja, y halló en Trey Lyles su principal arma ofensiva. El canadiense fue el único jugador que alcanzó los dobles dígitos de valoración (17) gracias a sus 14 puntos, cinco rebotes (todos defensivos) y dos asistencias.

Tras descansar el pasado domingo, el base argentino tuvo una extraña escasez de ideas y registró un atípico 2/9 en triples, muchos de ellos en el último cuarto lejos del aro. Sus 10 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias (sólo cinco de valoración) no maquillaron la mala tarde de Campazzo. Tampoco estuvieron a la altura los números de Hezonja (7+5+4 y 0 créditos), al que le retrató su 2/8 en tiros de dos, 1/4 de tres y las cuatro pérdidas. Desde luego, el croata no prolongó su histórica actuación en la Liga Endesa, que volvió a estar de suspenso en un choque decisivo fuera de casa.

La estadística final de triples entre todos fue 12/36, 25/63 en tiros de campo y ¡7/15 en tiros libres! Ni la mitad. El Hapoel estuvo más intenso en la faceta que demandaba Scariolo a los suyos durante todo el duelo, los rebotes (44-33), generando y aprovechando varias segundas oportunidades. La desconexión, por suerte, le ha llegado al Real Madrid cuando tenía un 2-0 en la serie, por lo que aún tiene arreglo sin necesidad de regresar al Movistar Arena.

El Real Madrid fue un espejismo

El Real Madrid firmó un inicio de partido mejor del que quizá esperaba y dejó sin anotar al Hapoel durante los tres primeros minutos para poner tierra de por medio con un 0-7 de salida entre Alex Len, Hezonja y un triple de Alberto Abalde. Scariolo dio con la tecla y tanto el pívot ucraniano como Usman Garuba respondieron para secar a un Dan Oturu que había hecho mucho daño en la doble visita al Palacio.

De acumular 55 créditos de valoración entre los dos primeros partidos de la serie, el imponente ‘5’ de Hapoel pasó a -2 en la primera parte en el Arena de Botevgrad, pero terminó con ocho puntos, la mitad decisivos en el último cuarto. Vasilije Micic (13 y 5 créditos) y sobre todo Elijah Bryant (19, nueve rebotes y tres asistencias para 28) y Chris Jones (19+7+2 y 18), remaron por el equipo israelí desde el principio para tratar de contrarrestar el buen momento de los interiores madridistas, sobre todo de Gaby Deck y Garuba.

Hapoel castigó el malísimo porcentaje de un Madrid empeñado en tirar de tres (1/10 en el segundo cuarto hasta que Hezonja anotó su primer triple) y salió a flote hasta llegar a ponerse por delante por primera vez en todo el partido al filo del descanso (34-33). Restaban 21 segundos cuando el croata lograba esa canasta que devolvía la ventaja a los blancos al paso por vestuarios (34-36).

El problema del Real Madrid era que Garuba sufrió un fuerte golpe en la muñeca que le dejó muy tocado. Así le tuvo que ver Scariolo y él mismo para que no jugase ni en el peor tramo de los blancos, que encajaron un parcial de 16-0 en el tercer cuarto que rompía Lyles tras siete minutos que resucitaron a Micic, desaparecido en los cuatro anteriores, pero que sobre todo encumbraron la defensa de Kessler Edwards, que terminó como el segundo más valorado de Hapoel junto a Jones (10 rebotes y 18 de valoración).

Lyles da vida a los blancos y Bryant se la quita

El alero estadounidense fue también el autor que mandaba al Hapoel con +9 al último cuarto (55-46 tras un parcial de 21-10). Quien actuaba de ‘5’ durante el descanso de Len con Garuba fuera de combate era Lyles, como en la prórroga del pasado domingo ante el UCAM Murcia. El ucraniano entró al comienzo del cuarto periodo y eso liberó al canadiense, que lideró el arreón madridista con dos triples. Dimitrios Itoudis lo paraba con 59-55.

Le costó al Hapoel salir del bloqueo algunas posesiones más, con triple incluido de Deck que ponía al Madrid a un punto (59-58), pero volvía a despegarse porque Blakeney Antonio, Oturu y Bryant castigaban la cadena de malos ataques de los blancos. Todo el brillo que le faltó a Campazzo en la dirección de jugadas y en la selección de tiros lo puso Lyles, codeándose con todo el que se prestase y manteniendo fugazmente la esperanza madridista.

Un triplazo de Bryant, seguido de canasta de Jones y un monumental Edwards en defensa, metieron más madera y, a falta de un minuto, el Madrid perdía de nueve (69-61). No entregó sus armas, de hecho, le empezaron a entrar los triples a la desesperada, pero se quedó sin tiempo. El equipo de Itoudis celebraba un punto que alarga su vida hasta este jueves a las 20:00, día y hora en el que tendrá lugar el cuarto asalto con un Hapoel ahora venido arriba.