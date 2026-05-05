Scariolo: «Esta no es nuestra identidad… pero no siempre puedes ser tan brillante»

Sergio Scariolo atendió a los medios tras la derrota del Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv en el tercer partido de los play off de la Euroliga disputado en Botevgrad (Bulgaria). El 76-69 obliga a los blancos a volver a ganar este jueves en el cuarto encuentro para meterse en la Final Four sin tener que regresar al Palacio, donde logró el 2-0 que le permite estar a una victoria más de meterse en la lucha por el título en Atenas.

«En defensa hemos estado bien, no excelente, pero bien. Es prácticamente imposible ganar cinco partidos seguidos a uno de los mejores equipos de la competición, pero hemos intentado hacerlo, estábamos cuatro puntos abajo a tres minutos del final. Enhorabuena al Hapoel y sigamos hacia adelante. Intentaremos ganar el cuarto», comenzó Scariolo.

«Tienes que hacer el mejor tiro que te permita la defensa, tuvimos muchos abiertos y de rebote y tirar, pero tristemente no es una cuestión de números, sino de decisiones», añadió.

«Hemos ganado cuatro partidos seguidos contra ellos. A este nivel es muy inusual. Era obvio que ellos subieran el orgullo de luchar. No ha faltado buena voluntad, ha faltado acierto, lucidez. Ellos crecerán, por supuesto, harán sus partidos, pero del tercer al cuarto partido la situación es igual», remarcó Scariolo.

Scariolo y la igualdad de descanso

«No hay un equipo que ha descansado y preparado el partido durante cuatro o cinco días y otro que ha tenido que jugar otro partido antes de viajar. Ahora los dos equipos están en la misma situación, así que veremos cuál conseguirá tener más acierto, energía e intensidad», dijo, refiriéndose a que mientras el Real Madrid jugó el pasado domingo contra el UCAM Murcia el Hapoel no tuvo compromiso doméstico tras el choque del viernes en el Palacio.

«Tranquilidad, confianza, energía, descansar y prepararnos bien. Hay que volver a jugar en ataque con un poquito más de movimiento de balón y con participación. De vez en cuando lo hemos parado un poquito demasiado y esa no es nuestra identidad, pero no siempre puedes ser tan brillante y tan a tope de tus posibilidades», finalizó.