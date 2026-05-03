Hezonja es el líder: espectacular remontada del Real Madrid contra el UCAM Murcia en el partido del año

El Real Madrid logró una remontada épica contra el UCAM Murcia este domingo en el que posiblemente sea el partido del año en la Liga Endesa (131-123). Su protagonista, sin lugar a dudas, fue un Mario Hezonja que firmó el récord de anotación de su carrera, dando la fe necesaria a su equipo con 40 puntos, ocho triples, 12/20 en tiros de campo, 8/9 en libres, 11 rebotes, seis asistencias y ¡53 de valoración! Una salvajada de exhibición histórica para el baloncesto español de una de las mayores estrellas de Europa.

El croata fue el capitán y por momentos el director de juego de un Real Madrid que además certificó la primera posición para los play off de la ACB al sumarse su triunfo a la derrota del Valencia Basket en Manresa en otro partidazo. A falta de cinco jornadas, el equipo de Sergio Scariolo ya es matemáticamente el líder de la fase regular y será el máximo cabeza de serie en las eliminatorias. Otro éxito que añadir al primer curso del técnico italiano en el banquillo.

El encuentro tuvo de todo y se acercó a las dos horas y media de duración. Honor para UCAM Murcia, que nunca se rindió y dará seguro mucho que hablar en la pelea por el título. Siete de sus jugadores acabaron en dobles dígitos de valoración, pero el mejor fue un David DeJulius que terminó con 27 puntos y 39 de valoración. En el Real Madrid, decidieron también Trey Lyles (26 y 36).

Sin apenas tiempo para digerir las dos trascendentales victorias frente al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, el Real Madrid volvía al Palacio por tercera vez esta semana este domingo para enfocarse en sellar cuanto antes el liderato para los play off de la Liga Endesa. Recibía al tercer clasificado, un UCAM Murcia ya únicamente centrado en la competición doméstica que se lo puso muy difícil desde el inicio.

Bestial inicio del UCAM Murcia contra el Real Madrid

Los de Sito Alonso salieron a imponer su físico, se llevaron el primer parcial (25-29) y subieron su ventaja a +10 en el comienzo del segundo cuarto (28-38), pero el Real Madrid contraatacó con 12 puntos casi seguidos de Lyles para reengancharse y ponerse a sólo dos antes de que UCAM Murcia volviese a despegar a lomos de DeJulius y Howard Sant-Roos.

De 44-46, los murcianos pasaron a dominar de 14 con un 0-12 de parcial y el marcador al descanso terminó siendo de 50-63, récord histórico de un equipo contra el Real Madrid en una primera parte en Liga. Esto obligaba a los blancos a pensar en el descanso si merecía la pena desfondarse para remontar en la segunda o intentarlo con una marcha menos, teniendo en cuenta lo que le viene el próximo martes en Bulgaria.

Scariolo claramente sí lo hizo antes de un encuentro para el que reservó con toda lógica a Facu Campazzo, el mejor de los dos duelos frente a Hapoel, y Gaby Deck. Hezonja, en su camino hacia el MVP, decidió que sí había que remontar y aportó nueve puntos de salida con dos triples espectaculares que metían de nuevo al Real Madrid en el partido en el tercer cuarto (61-67).

El arreón fue a más con el quinteto titular, con Chuma Okeke, Théo Maledon y Alberto Abalde sumando, y la entrada de Sergio Llull para contrarrestar los destellos de Hands y Forrest desde el perímetro. Tras volver a estar a sólo cuatro puntos del UCAM Murcia a falta de dos minutos del tercer cuarto (76-80), el Real Madrid se volvió a desinflar. Tres triples de los murcianos les hizo acercarse a los 30 dígitos con un parcial de 31-29 que dejaba a los blancos heridos de muerte a falta del último periodo (81-92).

Final épico con Hezonja de líder

Lyles invitó a confiar al Real Madrid y Scariolo se la jugaba, además de con el estadounidense, con Maledon, David Krämer, Gabriele Procida e Izan Almansa en pista. Quinteto inédito en minutos decisivos que movió rápido, quitando al alemán, al italiano y al español de golpe para introducir a Hezonja, que sumaba 19 minutos hasta entonces, a Abalde y a Usman Garuba cuando UCAM alcanzaba ya los 100 de anotación.

Dos triples seguidos más de Hezonja castigaron los errores al tiro libre de los de Sito Alonso, que volvía a detener el partido con el Real Madrid a seis puntos con cuatro minutos por jugarse (98-104). Abalde se sumó con otro en la reanudación y los 6.000 valientes del Palacio se metieron en el choque, generando un ambiente similar al del Hapoel en la Euroliga.

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El final fue de locura total, digno del mejor partido de esta temporada en la ACB. Hezonja anotaba dos triples más para sumar siete y forzaba el empate y la prórroga con un 2+1 que pudo dar la victoria al Real Madrid, pero falló en el adicional y el choque terminaba con 228 puntos antes del tiempo extra (114-114).

Los de Scariolo llegaban a la prórroga sin Garuba que, pese a plantarse en el último cuarto sin faltas, las gastó todas y el italiano apostó por Lyles al ‘5’ con Okeke como pareja de interiores y Hezonja, básicamente, de lo que quiso. Triunfo monumental del Real Madrid que encara la última recta de la fase regular con la relajación de poder rotar pensando en la Final Four de Atenas, el próximo objetivo a alcanzar.